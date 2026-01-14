Oportunidades de empleo: CCIAP y MITRADEL publican vacantes disponibles

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) y el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral ( MITRADEL ) dieron a conocer las oportunidades de empleo ofertadas en sus páginas web Panacamara.com y en empleospanama.gob.pa , por diversas empresas del país, abarcando múltiples sectores y ofreciendo una variedad de trabajo que requieren diferentes niveles de habilidades y experiencia.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Ambas instituciones destacaron que las vacantes abarcan diversos sectores económicos, ofreciendo oportunidades para personas con distintos niveles de experiencia, formación técnica y profesional.

Ofertas de empleo en MITRADEL

Por su parte, Emanuel Gómez, jefe de intermediación laboral de migración laboral, informó que el sitio oficial www.empleospanama.gob.pa mantiene vacantes activas.

Entre las posiciones disponibles se destacan:

Responsable de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente

Chef de tienda

Soporte técnico

Subgerente (carné blanco y verde)

Atención al cliente

Coordinador de Marketing y Comunicaciones

Asistente general

Chofer con licencia tipo B

Ingeniero civil

Agente motorizado

Auxiliar de auditoría interna

Auxiliar contable

Diseñador gráfico

Asistente de calidad

Conductor vendedor con licencia tipo F

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2011443728511357237?s=20&partner=&hide_thread=false El @MitradelPma informa las vacantes disponibles esta semana en el portal Empleos Panamá. pic.twitter.com/KLN4Y7EN02 — Telemetro Reporta (@TReporta) January 14, 2026

Empleos en la CCIAP

De acuerdo con María Eugenia Grimaldo, vocera de la CCIAP, actualmente se mantienen abiertas posiciones en reconocidas empresas.

Entre las oportunidades disponibles figuran cargos como:

Asistente de negocios

Gerente General para museo interactivo

Administrador de infraestructura tecnológica

Lavador de Auto

Asesor de ventas