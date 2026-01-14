Oportunidades de empleo: CCIAP y MITRADEL publican vacantes disponibles

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) y el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL) dieron a conocer las oportunidades de empleo ofertadas en sus páginas web Panacamara.com y en empleospanama.gob.pa, por diversas empresas del país, abarcando múltiples sectores y ofreciendo una variedad de trabajo que requieren diferentes niveles de habilidades y experiencia.
Ambas instituciones destacaron que las vacantes abarcan diversos sectores económicos, ofreciendo oportunidades para personas con distintos niveles de experiencia, formación técnica y profesional.
Ofertas de empleo en MITRADEL
Por su parte, Emanuel Gómez, jefe de intermediación laboral de migración laboral, informó que el sitio oficial www.empleospanama.gob.pa mantiene vacantes activas.
Entre las posiciones disponibles se destacan:
- Responsable de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente
- Chef de tienda
- Soporte técnico
- Subgerente (carné blanco y verde)
- Atención al cliente
- Coordinador de Marketing y Comunicaciones
- Asistente general
- Chofer con licencia tipo B
- Ingeniero civil
- Agente motorizado
- Auxiliar de auditoría interna
- Auxiliar contable
- Diseñador gráfico
- Asistente de calidad
- Conductor vendedor con licencia tipo F
Empleos en la CCIAP
De acuerdo con María Eugenia Grimaldo, vocera de la CCIAP, actualmente se mantienen abiertas posiciones en reconocidas empresas.
Entre las oportunidades disponibles figuran cargos como:
- Asistente de negocios
- Gerente General para museo interactivo
- Administrador de infraestructura tecnológica
- Lavador de Auto
- Asesor de ventas