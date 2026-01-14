Caso Odebrecht en Panamá: continúa lectura del auto de juicio

La audiencia del caso Odebrecht en Panamá se reanudó este martes, en su tercer día de sesión, con la continuación de la lectura del auto de llamamiento a juicio, un documento de más de 400 páginas emitido en noviembre de 2022, cuya lectura se prevé concluya este miércoles.

El proceso judicial, considerado uno de los más emblemáticos en la historia reciente del país, mantiene en el banquillo a 25 imputados por el delito de blanqueo de capitales, entre ellos empresarios, exministros y el expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014).

De acuerdo con la defensora Guillermina McDonald, abogada del empresario Navin Mohan Bhakta, la jornada de este martes estaría marcada por una actividad limitada, debido a que el tribunal continúa con la lectura formal del expediente.

Caso Odebrecht en Panamá con la lectura del auto de llamamiento a juicio

"El día de hoy es poco lo que debe ocurrir porque estamos en lectura. Tenemos un cálculo de que posiblemente mañana ya se ha terminado la lectura y vienen las pruebas extraordinarias, que son sumamente importantes para las tesis de la Fiscalía como de la defensa", explicó McDonald.

Bhakta figura entre los imputados señalados por la Fiscalía como presunto socio de Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares, hijos del exmandatario, y estaría vinculado —según información del diario La Prensa— a la compra de un helicóptero financiado con fondos de la llamada “Caja 2” de Odebrecht, utilizada para el pago de sobornos.

Al igual que el resto de los acusados, Bhakta se declaró no culpable el lunes ante la jueza Baloísa Marquínez, rechazando las imputaciones contenidas en el auto de llamamiento a juicio.

Martinelli y otros imputados con fuero

Los hermanos Martinelli Linares, así como el expresidente Juan Carlos Varela (2014-2019) y un exministro, no forman parte de este juicio, debido a que actualmente son miembros del Parlamento Centroamericano (Parlacen), condición que les otorga fuero especial y los coloca bajo la jurisdicción de la Corte Suprema de Justicia.

Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares confesaron ante una corte federal de Estados Unidos haber participado en el pago de sobornos por 28 millones de dólares, realizados por Odebrecht, pagos que —según admitieron— se hicieron por instrucciones de su padre. Ambos cumplieron condena en EE.UU. y fueron deportados a Panamá en enero de 2023.

Hasta la fecha, la Fiscalía ha logrado más de una decena de acuerdos de pena, reduciendo el número inicial de 36 imputados a los 25 que actualmente enfrentan juicio.

FUENTE: EFE