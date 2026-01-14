Aeropuerto de Tocumen realizará mantenimiento en la Terminal 2 desde el 16 de enero

El Aeropuerto de Tocumen informó que, a partir del viernes 16 de enero, a las 7:00 a. m., se realizarán trabajos de mantenimiento correctivo en la planta de agua helada de la Terminal 2, los cuales tendrán una duración aproximada de 48 horas.

Durante este período, la administración aeroportuaria advirtió que podrían registrarse variaciones temporales de temperatura en algunas áreas de la terminal.

Aeropuerto de Tocumen ejecutará mantenimiento en la planta de agua

Según el comunicado, las labores se ejecutarán de manera planificada y coordinada, con el objetivo de minimizar cualquier afectación a la operación aeroportuaria y a la experiencia de los pasajeros, manteniendo la continuidad de los servicios.

El Aeropuerto de Tocumen reiteró que estas acciones forman parte de su programa de mantenimiento preventivo y correctivo, orientado a garantizar el adecuado funcionamiento de sus infraestructuras y sistemas.