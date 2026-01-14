ACP y Monjasa firman acuerdo para impulsar proyectos sostenibles en la Cuenca del Canal

Ilya Espino de Marotta, subadministradora de la ACP y Rasmus Jacobsen, director general de Monjasa para las Américas.

La Autoridad del Canal de Panamá ( ACP ) y Monjasa, proveedor global de combustibles marinos, suscribieron un Acuerdo de Cooperación con el propósito de desarrollar iniciativas que beneficien a las comunidades ubicadas en la Cuenca Hidrográfica del Canal de Panamá (CHCP).

El acuerdo, con una vigencia de cinco años, contempla la ejecución de proyectos en los ámbitos de protección ambiental, bienestar integral, cultura, desarrollo comunitario y educación, enmarcados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, tanto en comunidades de la CHCP como en otras áreas del país.

El documento fue firmado por la ingeniera Ilya Espino de Marotta, subadministradora del Canal de Panamá, y por Rasmus Jacobsen, director general de Monjasa para las Américas.

La alianza estratégica tiene como objetivo diseñar, desarrollar y ejecutar proyectos conjuntos que integren las tres dimensiones fundamentales de la sostenibilidad: ambiental, social y de gobernanza. Asimismo, incluye acciones orientadas a la descarbonización y reducción de emisiones, alineadas con los objetivos de la Organización Marítima Internacional (OMI), la integración de criterios ESG, la adopción de prácticas sostenibles, así como la implementación de programas de voluntariado y participación comunitaria.

Durante el acto de firma, representantes del Canal de Panamá y de Monjasa destacaron la importancia de unir esfuerzos para avanzar hacia modelos de desarrollo sostenible, que reduzcan los impactos ambientales, generen valor compartido y promuevan una economía más resiliente. Los proyectos conjuntos se ejecutarán conforme a las estrategias, capacidades y normativas de cada institución, en cumplimiento del marco legal que las rige.