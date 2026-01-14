Recolección de basura en San Miguelito: Juan Diego Vásquez critica al contralor por refrendo de contratos

El exdiputado y líder de la Coalición Vamos, Juan Diego Vásquez, cuestionó este miércoles el papel del contralor general de la República en medio de la crisis por la recolección de basura en San Miguelito, asegurando que existe una doble vara en las decisiones relacionadas con el refrendo de contratos.

"El contralor tiene la misma decisión: o los deja trabajar sin refrendo, como deja en Panamá pero no quiere dejar en San Miguelito, o refrenda de aquí al lunes los de la Alcaldía de San Miguelito o los de la Autoridad de Aseo", expresó Vásquez.

El dirigente político fue más allá y señaló que, a su juicio, las decisiones que se están tomando no responden a criterios técnicos ni administrativos, sino a factores subjetivos.

"El contralor tiene la misma decisión, o los deja trabajar sin refrendo, como deja en Panamá pero no quiere dejar en San Miguelito, o refrenda de aquí al lunes los de la Alcaldía de San Miguelito o los de la Autoridad de Aseo. Él está decidiendo lamentablemente con el hígado y…

“Él está decidiendo lamentablemente con el hígado y con las tripas”, afirmó, al referirse a la actuación del contralor frente al conflicto entre el Municipio de San Miguelito y la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD).

Las declaraciones de Vásquez se producen en un contexto de tensión institucional, luego de que el Consejo de Gabinete autorizara a la AAUD a asumir el control total de la recolección de residuos en el distrito, una medida que ha sido cuestionada por autoridades municipales y distintos sectores políticos.

San Miguelito enfrenta desde hace semanas una situación crítica por la acumulación de basura, lo que ha generado preocupación por posibles riesgos sanitarios y ambientales, además de un cruce de señalamientos entre el Gobierno Central, la Alcaldía y los entes fiscalizadores.

El pronunciamiento del líder de Vamos se suma a otras voces que exigen claridad, coherencia y transparencia en las decisiones relacionadas con el manejo del servicio de aseo, así como el respeto a los procesos legales y a la autonomía municipal.