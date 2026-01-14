Tradiciones del Año Nuevo chino que no conocías: rituales, símbolos y gestos que marcan la suerte

El Año Nuevo chino no se celebra en una sola noche, es una secuencia de costumbres milenarias donde cada gesto tiene un significado. Desde lo que se limpia hasta lo que se evita decir, la festividad funciona como un manual simbólico de tradiciones para empezar el ciclo con buena fortuna.

Año nuevo chino: No se barre la suerte… y se guarda lo viejo

Antes del primer día, las casas se limpian a fondo para “sacar” la mala energía del año anterior. Pero una vez inicia la festividad, barrer o sacar la basura está mal visto: se cree que así también se expulsa la buena suerte recién llegada. En muchas familias, incluso se guardan escobas y recogedores por 24 horas.

Barrer Limpiar a fondo para “sacar” la mala energía del año anterior. CDC / Unsplash

Números, colores y palabras que cambian el destino

El rojo domina porque simboliza prosperidad y protección. En contraste, el blanco y el negro se evitan por su vínculo con el luto. Los números también importan: el 8 se asocia con riqueza, mientras que el 4 se esquiva por su sonido similar a “muerte” en chino. Incluso el lenguaje se cuida: no se mencionan palabras relacionadas con pérdidas, deudas o enfermedad durante los primeros días.

Comer con intención: cada plato es un deseo

Los alimentos no se eligen al azar. Los dumplings representan riqueza por su forma similar a lingotes; el pescado se sirve entero porque su nombre suena como “abundancia”; los fideos largos simbolizan longevidad y no deben cortarse. En muchas mesas se deja un poco de comida al final, como señal de que “hay más de lo que se necesita”.

Regalos con reglas y sobres con propósito

Los famosos sobres rojos (hongbao) no solo contienen dinero: son mensajes de buenos deseos. Se entregan con ambas manos y el monto suele ser un número par. Los relojes, paraguas o peras se evitan como obsequios porque su pronunciación se asocia con despedidas o separaciones.

Un cierre que también importa

Quince días después, el Festival de los Faroles marca el final de la celebración con luces, acertijos y desfiles. Es el broche simbólico de un ciclo que empezó limpiando, cuidando palabras, comiendo con intención y celebrando la vida.

Más que una fiesta, el Año Nuevo chino es una coreografía de significados: pequeñas acciones que, juntas, buscan abrirle la puerta a un año de equilibrio y buena fortuna.