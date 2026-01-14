Autoridad de Aseo se encargará de la recolección de basura en San Miguelito

La Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) asumirá de inmediato la recolección de los desechos sólidos en el distrito de San Miguelito, tras una decisión adoptada por el Consejo de Gabinete, ante el riesgo de que se genere un problema sanitario y ambiental por la falta de refrendo de contratos para el servicio.
Así lo confirmó el administrador de la AAUD, Ovil Moreno, quien explicó que sostuvo una conversación con la alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández, luego de que se les comunicara oficialmente la determinación del Ejecutivo.
Autoridad de Aseo asumirá recolección de basura en San Miguelito por riesgo sanitario
El administrador detalló que las contrataciones directas que se estaban tramitando para garantizar el servicio no cumplían con los tiempos legales necesarios para ser refrendadas por la Contraloría General de la República, lo que hacía inviable que entraran en vigencia en el corto plazo.
“La contratación directa lleva un proceso legal que cumplir. Tengo entendido que esos contratos entraron ayer o antes de ayer a la Contraloría; es imposible que se refrenden en una semana. La Contraloría hace un trabajo exhaustivo y, si hay que subsanar, devuelven los documentos. Era evidente que no se iban a poder refrendar de aquí al lunes, entonces ¿qué iba a suceder?”, explicó.
Ante este escenario, la AAUD activará un operativo especial en San Miguelito, que incluye la creación de una oficina regional, la habilitación de líneas telefónicas para denuncias ciudadanas y la conformación de un equipo operativo exclusivo para el distrito, con el fin de no afectar el servicio en la ciudad capital.
AAUD asume la recolección de basura en San Miguelito
El funcionario recordó que, desde el 1 de enero, la Autoridad de Aseo ha realizado un esfuerzo sostenido para recoger el excedente de desechos acumulados en varias zonas del distrito, y que la medida busca garantizar la continuidad del servicio sin interrupciones.
Moreno subrayó que la determinación del Consejo de Gabinete responde al interés de proteger a los habitantes de San Miguelito, evitando un posible colapso en la recolección de basura que pudiera derivar en afectaciones a la salud pública y al ambiente.