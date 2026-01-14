Autoridad de Aseo se encargará de la recolección de basura en San Miguelito

La Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) asumirá de inmediato la recolección de los desechos sólidos en el distrito de San Miguelito, tras una decisión adoptada por el Consejo de Gabinete, ante el riesgo de que se genere un problema sanitario y ambiental por la falta de refrendo de contratos para el servicio.

Así lo confirmó el administrador de la AAUD, Ovil Moreno, quien explicó que sostuvo una conversación con la alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández, luego de que se les comunicara oficialmente la determinación del Ejecutivo.

“Le planteamos cuáles habían sido las razones. Realmente esto lo hacemos por la preocupación que existe del Ministerio de Salud y el Ministerio de Ambiente, por algún problema sanitario que se pudiera generar”, señaló Moreno. “Le planteamos cuáles habían sido las razones. Realmente esto lo hacemos por la preocupación que existe del Ministerio de Salud y el Ministerio de Ambiente, por algún problema sanitario que se pudiera generar”, señaló Moreno.

Autoridad de Aseo asumirá recolección de basura en San Miguelito por riesgo sanitario

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2011249225892278562?s=20&partner=&hide_thread=false La @AAUD_Panama intervendrá de forma definitiva en la recolección de la basura en el distrito de San Miguelito, con el objetivo de evitar una epidemia, así lo dieron a conocer este martes el director de la entidad Ovil Moreno, y el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, tras… pic.twitter.com/fuDw1zCWF2 — Telemetro Reporta (@TReporta) January 14, 2026

El administrador detalló que las contrataciones directas que se estaban tramitando para garantizar el servicio no cumplían con los tiempos legales necesarios para ser refrendadas por la Contraloría General de la República, lo que hacía inviable que entraran en vigencia en el corto plazo.

“La contratación directa lleva un proceso legal que cumplir. Tengo entendido que esos contratos entraron ayer o antes de ayer a la Contraloría; es imposible que se refrenden en una semana. La Contraloría hace un trabajo exhaustivo y, si hay que subsanar, devuelven los documentos. Era evidente que no se iban a poder refrendar de aquí al lunes, entonces ¿qué iba a suceder?”, explicó.

Ante este escenario, la AAUD activará un operativo especial en San Miguelito, que incluye la creación de una oficina regional, la habilitación de líneas telefónicas para denuncias ciudadanas y la conformación de un equipo operativo exclusivo para el distrito, con el fin de no afectar el servicio en la ciudad capital.

AAUD asume la recolección de basura en San Miguelito

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2011400191509774692?s=20&partner=&hide_thread=false “Nosotros vamos a proceder de inmediato, ya tengo reuniones de trabajo hoy muy temprano con un equipo de trabajo, vamos a establecer una oficina regional en San Miguelito, vamos a establecer unas líneas telefónicas para evacuar dudas y para que también la comunidad nos haga… pic.twitter.com/A52bfI89Ok — Telemetro Reporta (@TReporta) January 14, 2026

“Vamos a establecer una oficina regional en San Miguelito, líneas telefónicas para evacuar dudas y para que la comunidad nos haga denuncias. Formaremos un equipo de trabajo con una dirección de operaciones especial para San Miguelito”, precisó Moreno. “Vamos a establecer una oficina regional en San Miguelito, líneas telefónicas para evacuar dudas y para que la comunidad nos haga denuncias. Formaremos un equipo de trabajo con una dirección de operaciones especial para San Miguelito”, precisó Moreno.

El funcionario recordó que, desde el 1 de enero, la Autoridad de Aseo ha realizado un esfuerzo sostenido para recoger el excedente de desechos acumulados en varias zonas del distrito, y que la medida busca garantizar la continuidad del servicio sin interrupciones.

“Viendo con preocupación que los contratos no estaban refrendados y no avanzaban, nos preguntamos quién iba a entrar a trabajar el día 19. En aras de garantizar la continuidad del servicio y la salud pública, se tomó esta decisión”, sostuvo. “Viendo con preocupación que los contratos no estaban refrendados y no avanzaban, nos preguntamos quién iba a entrar a trabajar el día 19. En aras de garantizar la continuidad del servicio y la salud pública, se tomó esta decisión”, sostuvo.

Moreno subrayó que la determinación del Consejo de Gabinete responde al interés de proteger a los habitantes de San Miguelito, evitando un posible colapso en la recolección de basura que pudiera derivar en afectaciones a la salud pública y al ambiente.