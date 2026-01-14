AMPYME realizará feria de servicios financieros para apoyar a emprendedores

La Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa ( Ampyme ) anunció la realización de una Feria de Servicios Financieros, dirigida a emprendedores y pequeños empresarios que buscan apoyo económico y asesoría financiera para fortalecer o iniciar sus negocios.

La actividad se desarrollará los días 20 y 21 de enero, en el Espacio del Emprendedor, ubicado en la Cinta Costera y en la provincia de Colón, en horario de 8:30 a.m. a 4:00 p.m.

Durante la feria, los asistentes podrán acceder a orientación financiera, conocer opciones de financiamiento, programas de apoyo al emprendimiento y servicios dirigidos a micro y pequeñas empresas, como parte de los esfuerzos de Ampyme por impulsar el desarrollo económico y la generación de empleo en el país.

La institución hizo un llamado a los emprendedores interesados en formalizar o expandir sus negocios a aprovechar este espacio, que permitirá el contacto directo con entidades y programas enfocados en el financiamiento y fortalecimiento empresarial.

Este tipo de iniciativas forma parte de la estrategia gubernamental para dinamizar la economía, respaldar a los emprendedores y facilitar el acceso a herramientas financieras, especialmente en sectores que enfrentan mayores dificultades para obtener crédito.