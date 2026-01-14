Panamá Nacionales -  14 de enero de 2026 - 08:12

AMPYME realizará feria de servicios financieros para apoyar a emprendedores

Ampyme realizará una Feria de Servicios Financieros el 20 y 21 de enero en la Cinta Costera y Colón, dirigida a emprendedores que buscan apoyo financiero.

AMPYME realizará feria de servicios financieros

AMPYME realizará feria de servicios financieros

@AMPYME
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Ampyme) anunció la realización de una Feria de Servicios Financieros, dirigida a emprendedores y pequeños empresarios que buscan apoyo económico y asesoría financiera para fortalecer o iniciar sus negocios.

La actividad se desarrollará los días 20 y 21 de enero, en el Espacio del Emprendedor, ubicado en la Cinta Costera y en la provincia de Colón, en horario de 8:30 a.m. a 4:00 p.m.

AMPYME anuncia feria de servicios financieros dirigida a emprendedores

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2011245379434791291?s=20&partner=&hide_thread=false

Durante la feria, los asistentes podrán acceder a orientación financiera, conocer opciones de financiamiento, programas de apoyo al emprendimiento y servicios dirigidos a micro y pequeñas empresas, como parte de los esfuerzos de Ampyme por impulsar el desarrollo económico y la generación de empleo en el país.

La institución hizo un llamado a los emprendedores interesados en formalizar o expandir sus negocios a aprovechar este espacio, que permitirá el contacto directo con entidades y programas enfocados en el financiamiento y fortalecimiento empresarial.

Este tipo de iniciativas forma parte de la estrategia gubernamental para dinamizar la economía, respaldar a los emprendedores y facilitar el acceso a herramientas financieras, especialmente en sectores que enfrentan mayores dificultades para obtener crédito.

En esta nota:
Seguir leyendo

Aeropuerto de Tocumen realizará mantenimiento en la Terminal 2 desde el 16 de enero

Oportunidades de empleo: CCIAP y MITRADEL publican vacantes disponibles

Investigan fraude en la CSS: investigación detecta pensiones irregulares con un impacto de 10 millones

Recomendadas

Más Noticias