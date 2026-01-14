Hospital del Niño realiza cirugías a niños con epilepsia compleja

El Hospital del Niño Dr. José Renán Esquivel desarrolla hasta el 16 de enero una jornada especial de cirugías dirigida a pacientes pediátricos con epilepsia de difícil control, una condición neurológica que afecta de manera significativa la calidad de vida de niños, adolescentes y sus familias.

Durante esta jornada, menores provenientes de distintas provincias del país acceden a procedimientos altamente especializados, enfocados en reducir de forma significativa la frecuencia de las crisis epilépticas, mejorar su desarrollo neurológico y favorecer una mejor integración escolar y social.

Cirugías en el Hospital del Niño se desarrolla hasta el 16 de enero

El programa quirúrgico forma parte de los esfuerzos del Hospital del Niño por fortalecer la atención especializada en neurología pediátrica, especialmente en casos donde los tratamientos farmacológicos no han logrado el control adecuado de la enfermedad.

Las autoridades médicas destacan que este tipo de intervenciones no solo impacta positivamente la salud del paciente, sino que también reduce la carga emocional, social y económica que enfrentan las familias que conviven con la epilepsia refractaria.

La epilepsia de difícil control es una de las principales causas de consulta neurológica pediátrica especializada, y su manejo oportuno puede marcar una diferencia decisiva en el desarrollo cognitivo y emocional de los menores.