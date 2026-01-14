Mira la Pirámide de Chakatín para el sorteo de la Lotería de Panamá para este miércoles 14 de enero.

La espera ha terminado. Se han revelado los números ganadores de la Pirámide de Chakatín correspondientes al sorteo miercolito del 14 de enero del 2026.

Números de la Pirámide de Chakatín

Chakatín reveló que los números de la Pirámide son: 1, 2, 4 y 3

Los números favoritos de Chakatín son: 38-24-11-22-42-37

image Pirámide de Chakatín para el sorteo miercolito del 14 de enero de 2026. @Chakatín

¿A qué hora es la Lotería Nacional de Panamá del 14 de enero del 2026?

La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) comunicó que el sorteo correspondiente al 14 de enero del 2026 se jugará a las 3:00 p.m., en su horario regular.

¿Cómo ver el sorteo de la Lotería Nacional de Panamá del 14 de enero del 2026?

Puedes ver el sorteo de la Lotería de Panamá a través de las pantallas de Telemetro a nivel nacional o por Medcom Go y Telemetro EN DIRECTO.