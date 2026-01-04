Pirámide de Chakatín Entretenimiento -  4 de enero de 2026 - 09:56

Mira la pirámide de Chakatín para el sorteo dominical del 4 de enero de 2026

Se han revelado los números de la Pirámide de Chakatín para el sorteo dominical del 4 de enero de 2026, para que empieces a ganar mucho chen chen.

Aquí está la pirámide de Chakatín.

Ana Canto
¡La espera ha terminado! Se han revelado los números ganadores de la Pirámide de Chakatín correspondientes al sorteo dominical del 4 de enero de 2026, ofreciendo a los participantes la oportunidad de acceder a los premio de la Lotería Nacional de Panamá.

Pirámide de Chakatín para el sorteo dominical del 4 de enero de 2026

Chakatín reveló que los números de la Pirámide son: 1, 4, 6 y 0

¿A qué hora es la Lotería Nacional de Panamá del 4 de enero de 2026?

La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) comunicó que el sorteo correspondiente al sorteo del 4 de enero se jugará a las 3:00 p.m., en su horario regular.

¿Cómo ver el sorteo de la Lotería Nacional de Panamá del 4 de enero de 2026?

Puedes ver el sorteo de la Lotería de Panamá a través de las pantallas de Telemetro a nivel nacional o por Medcom Go y Telemetro EN DIRECTO.

