Mira la pirámide de Chakatín para el sorteo dominical del 4 de enero de 2026

¡La espera ha terminado! Se han revelado los números ganadores de la Pirámide de Chakatín correspondientes al sorteo dominical del 4 de enero de 2026, ofreciendo a los participantes la oportunidad de acceder a los premio de la Lotería Nacional de Panamá.

Chakatín reveló que los números de la Pirámide son: 1, 4, 6 y 0

¿A qué hora es la Lotería Nacional de Panamá del 4 de enero de 2026?

La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) comunicó que el sorteo correspondiente al sorteo del 4 de enero se jugará a las 3:00 p.m., en su horario regular.

¿Cómo ver el sorteo de la Lotería Nacional de Panamá del 4 de enero de 2026?

Puedes ver el sorteo de la Lotería de Panamá a través de las pantallas de Telemetro a nivel nacional o por Medcom Go y Telemetro EN DIRECTO.