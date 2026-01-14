IFARHU recibe más de 100 consultas y solicitudes de préstamos educativos en la primera semana de 2026

Un total de 139 consultas y solicitudes de nuevos préstamos educativos fueron recibidas por la Dirección de Crédito Educativo del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) durante la primera semana de apertura del período de vigencia 2026.
El IFARHU reiteró a la población estudiantil que los interesados pueden acudir a sus oficinas a nivel nacional o informarse a través de los canales oficiales de la entidad, donde se encuentran disponibles los requisitos y procedimientos para la tramitación de los préstamos educativos correspondientes al año 2026.