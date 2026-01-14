IFARHU recibe más de 100 consultas y solicitudes de préstamos educativos en la primera semana de 2026

Préstamos educativos del IFARHU. IFARHU

Por Ana Canto Un total de 139 consultas y solicitudes de nuevos préstamos educativos fueron recibidas por la Dirección de Crédito Educativo del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) durante la primera semana de apertura del período de vigencia 2026.

La cifra refleja la alta demanda y el interés de los estudiantes y sus familias por acceder a las distintas opciones de financiamiento que ofrece la institución, con el objetivo de apoyar el inicio y la continuidad de estudios en los diferentes niveles académicos.

