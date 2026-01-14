Panamá Nacionales -  14 de enero de 2026 - 11:34

IFARHU recibe más de 100 consultas y solicitudes de préstamos educativos en la primera semana de 2026

El IFARHU indica que la cifra refleja la alta demanda y el interés de los estudiantes y sus familias por acceder a las distintas opciones de financiamiento.

Préstamos educativos del IFARHU. 

Préstamos educativos del IFARHU. 

IFARHU
Ana Canto
Por Ana Canto

Un total de 139 consultas y solicitudes de nuevos préstamos educativos fueron recibidas por la Dirección de Crédito Educativo del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) durante la primera semana de apertura del período de vigencia 2026.

La cifra refleja la alta demanda y el interés de los estudiantes y sus familias por acceder a las distintas opciones de financiamiento que ofrece la institución, con el objetivo de apoyar el inicio y la continuidad de estudios en los diferentes niveles académicos.

El IFARHU reiteró a la población estudiantil que los interesados pueden acudir a sus oficinas a nivel nacional o informarse a través de los canales oficiales de la entidad, donde se encuentran disponibles los requisitos y procedimientos para la tramitación de los préstamos educativos correspondientes al año 2026.

IFARHU-prestamos-educativo
IFARHU recibe m&aacute;s de 100 consultas de pr&eacute;stamos educativos.

IFARHU recibe más de 100 consultas de préstamos educativos.

En esta nota:
Seguir leyendo

Retraso en pago de becas del IFARHU genera reclamo de estudiantes de Medicina de la UIP

Atención estudiantes: IFARHU cerrará el registro del Concurso General de Becas 2026 en esta fecha

Concurso General de Becas 2026: requisitos y documentos para entregar los estudiantes seleccionados

Recomendadas

Más Noticias