Pirámide de Chakatín 2026: Mira los números para el sorteo dominical del 11 de enero de 2026

Se han revelado los números de la Pirámide de Chakatín para el sorteo dominical del 11 de enero de 2026, para que empieces a ganar mucho chen chen.

Aquí está la pirámide de Chakatín.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

¡La espera ha terminado! Se han revelado los números ganadores de la Pirámide de Chakatín correspondientes al sorteo dominical del 11 de enero de 2026, ofreciendo a los participantes la oportunidad de acceder a los premio de la Lotería Nacional de Panamá.

Pirámide de Chakatín para el sorteo dominical del 11 de enero de 2026

Chakatín reveló que los números de la Pirámide son: 2, 5, 3 y 4

¿Cuáles son los más buscados según Chakatin para el sorteo dominical del 11 de enero del 2026?

Los números más buscados son: 38 - 94 - 48 - 44 - 35

¿A qué hora es la Lotería Nacional de Panamá del 11 de enero de 2026?

image

La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) comunicó que el sorteo correspondiente al sorteo del 11 de enero se jugará a las 3:00 p.m., en su horario regular.

¿Cómo ver el sorteo de la Lotería Nacional de Panamá del 11 de enero de 2026?

Puedes ver el sorteo de la Lotería de Panamá a través de las pantallas de Telemetro a nivel nacional o por Medcom Go y Telemetro EN DIRECTO.

