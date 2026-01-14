Béisbol Juvenil 2026 | resultados del martes 13 de enero, tabla y partidos del miércoles 14 de enero

El Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026 entra en una fase donde cada juego empieza a pesar como postemporada. La última jornada dejó marcadores abultados, cambios en la tabla y una sensación clara, Panamá Oeste no baja el ritmo, pero detrás la pelea está al rojo vivo y nadie quiere quedarse afuera.

Béisbol Juvenil 2026: resultados del martes 13 de enero

Los bates hablaron fuerte. Los Santos le pasó por encima a Colón (12–1), Coclé no tuvo piedad de Chiriquí Occidente (9–0) y Darién resolvió con autoridad ante Veraguas (8–2). Panamá Oeste, fiel a su libreto, volvió a imponer condiciones con blanqueada frente a Bocas del Toro (5–0). Uno de los duelos más seguidos fue el de Chiriquí sobre Panamá Metro (5–3), resultado que sacudió la parte alta y confirmó que cada enfrentamiento directo puede cambiar el mapa del torneo.

SaveClip.App_616079533_18548108002036276_229759380361428694_n Resultados de partidos del marte 13 de enero. RPC

Así esta la tabla de posiciones

Arriba, Panamá Oeste sigue mandando con récord perfecto. Panamá Este y Coclé no se despegan, mientras Chiriquí y el empate entre Occidente y Metro mantienen la zona media encendida. Más atrás, Darién y Los Santos buscan meterse en la pelea, y Herrera, Bocas, Colón y Veraguas saben que cada salida es una final si quieren enderezar el camino.

SaveClip.App_616038161_18507772675078896_2366831668756770679_n Tablas de posiciones hasta el martes 14 de enero. FEDEBEIS

Béisbol Juvenil 2026: partidos del miércoles 14 de enero

Partidos de la jornada:

Todos los partidos inician a partir de las 7:00 p.m.

Bocas del Toro vs Coclé – Estadio Remón Cantera

– Estadio Remón Cantera Herrera vs Colón – Estadio Justino Salinas (En vivo por RPC)

– Estadio Justino Salinas Chiriquí Occidente vs Panamá Metro – Estadio Juan Demóstenes Arosemena

– Estadio Juan Demóstenes Arosemena Los Santos vs Darién – Estadio de Metetí

– Estadio de Metetí Chiriquí vs Panamá Oeste – Estadio Mariano Rivera

– Estadio Mariano Rivera Veraguas vs Panamá Este – Estadio José De La Luz Thompson

La cartelera viene con cruces que pueden sacudir la tabla. Habrá pelota en parques emblemáticos como el Remón Cantera, el Justino Salinas y el Juan Demóstenes Arosemena, con duelos donde nadie regala nada. Coclé, Panamá Metro, Chiriquí y Darién salen a defender lo suyo, mientras otros buscan recortar terreno y meterse de lleno en la pelea. Con cada serie pesando como una pequeña final, la próxima fecha promete béisbol de carácter, guante firme, banca metida y batazos que pueden cambiar el rumbo del campeonato.