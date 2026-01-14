Béisbol Juvenil 2026 Deportes -  14 de enero de 2026 - 10:07

Béisbol Juvenil 2026 | resultados del martes 13 de enero, tabla y partidos del miércoles 14 de enero

El Béisbol juvenil 2026 sigue, el invicto de P. Oeste sigue firme, pero Coclé, Chiriquí y P. Este no sueltan la pelea en un campeonato cada vez más caliente.

El Béisbol Juvenil 2026 continua con emocionantes encuentros.

Por Christopher Perez

El Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026 entra en una fase donde cada juego empieza a pesar como postemporada. La última jornada dejó marcadores abultados, cambios en la tabla y una sensación clara, Panamá Oeste no baja el ritmo, pero detrás la pelea está al rojo vivo y nadie quiere quedarse afuera.

Béisbol Juvenil 2026: resultados del martes 13 de enero

Los bates hablaron fuerte. Los Santos le pasó por encima a Colón (12–1), Coclé no tuvo piedad de Chiriquí Occidente (9–0) y Darién resolvió con autoridad ante Veraguas (8–2). Panamá Oeste, fiel a su libreto, volvió a imponer condiciones con blanqueada frente a Bocas del Toro (5–0). Uno de los duelos más seguidos fue el de Chiriquí sobre Panamá Metro (5–3), resultado que sacudió la parte alta y confirmó que cada enfrentamiento directo puede cambiar el mapa del torneo.

Resultados de partidos del marte 13 de enero.

Así esta la tabla de posiciones

Arriba, Panamá Oeste sigue mandando con récord perfecto. Panamá Este y Coclé no se despegan, mientras Chiriquí y el empate entre Occidente y Metro mantienen la zona media encendida. Más atrás, Darién y Los Santos buscan meterse en la pelea, y Herrera, Bocas, Colón y Veraguas saben que cada salida es una final si quieren enderezar el camino.

Tablas de posiciones hasta el martes 14 de enero.

Béisbol Juvenil 2026: partidos del miércoles 14 de enero

Partidos de la jornada:

Todos los partidos inician a partir de las 7:00 p.m.

  • Bocas del Toro vs Coclé – Estadio Remón Cantera
  • Herrera vs Colón – Estadio Justino Salinas (En vivo por RPC)
  • Chiriquí Occidente vs Panamá Metro – Estadio Juan Demóstenes Arosemena
  • Los Santos vs Darién – Estadio de Metetí
  • Chiriquí vs Panamá Oeste – Estadio Mariano Rivera
  • Veraguas vs Panamá Este – Estadio José De La Luz Thompson

La cartelera viene con cruces que pueden sacudir la tabla. Habrá pelota en parques emblemáticos como el Remón Cantera, el Justino Salinas y el Juan Demóstenes Arosemena, con duelos donde nadie regala nada. Coclé, Panamá Metro, Chiriquí y Darién salen a defender lo suyo, mientras otros buscan recortar terreno y meterse de lleno en la pelea. Con cada serie pesando como una pequeña final, la próxima fecha promete béisbol de carácter, guante firme, banca metida y batazos que pueden cambiar el rumbo del campeonato.

Partidos del miércoles 14 de enero.

