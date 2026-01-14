Empleo en la CSS: vacantes para médicos especialistas y requisitos para aplicar

La Caja de Seguro Social (CSS) anunció la apertura de una convocatoria de empleo dirigida a médicos especialistas, interesados en laborar en distintas regiones y unidades ejecutoras del país, bajo las modalidades de tiempo completo o medio tiempo.

La institución informó que esta convocatoria busca reforzar la atención médica especializada en hospitales y policlínicas, como parte de los esfuerzos para mejorar la cobertura y calidad de los servicios de salud a nivel nacional.

Los profesionales interesados deberán entregar su hoja de vida de manera presencial en las oficinas de la Dirección Nacional de Servicios y Prestaciones de Salud (DENSYPS), en Clayton, Edificio 519, cuarto piso, en horario de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

Especialidades solicitadas por la CSS

La CSS detalló que la convocatoria está dirigida a médicos con las siguientes especialidades:

Anestesiología

Cardiología

Cirugía vascular periférica

Endocrinología

Gineco-obstetricia

Hematología

Medicina crítica e intensivista

Medicina interna

Nefrología

Neumología

Neurología

Pediatría

Radiología

Reumatología

Urología

Documentos requeridos

Los aspirantes deberán presentar los siguientes documentos:

Diplomas universitarios

Idoneidad profesional emitida por el Consejo Técnico

emitida por el Consejo Técnico Hoja de vida actualizada

La CSS reiteró la invitación a los profesionales de la salud que cumplan con los requisitos a postularse y formar parte del sistema de seguridad social, contribuyendo al fortalecimiento de la atención médica especializada en el país.