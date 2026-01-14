Panamá Nacionales -  14 de enero de 2026 - 09:06

Empleo en la CSS: vacantes para médicos especialistas y requisitos para aplicar

La CSS abrió convocatoria para médicos especialistas. Conozca las especialidades, requisitos y dónde entregar la hoja de vida.

CSS abre vacantes para médicos especialistas 

CSS abre vacantes para médicos especialistas 

@CSS
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Caja de Seguro Social (CSS) anunció la apertura de una convocatoria de empleo dirigida a médicos especialistas, interesados en laborar en distintas regiones y unidades ejecutoras del país, bajo las modalidades de tiempo completo o medio tiempo.

La institución informó que esta convocatoria busca reforzar la atención médica especializada en hospitales y policlínicas, como parte de los esfuerzos para mejorar la cobertura y calidad de los servicios de salud a nivel nacional.

Los profesionales interesados deberán entregar su hoja de vida de manera presencial en las oficinas de la Dirección Nacional de Servicios y Prestaciones de Salud (DENSYPS), en Clayton, Edificio 519, cuarto piso, en horario de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

Especialidades solicitadas por la CSS

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CSSPanama/status/2011437786843484652?s=20&partner=&hide_thread=false

La CSS detalló que la convocatoria está dirigida a médicos con las siguientes especialidades:

  • Anestesiología
  • Cardiología
  • Cirugía vascular periférica
  • Endocrinología
  • Gineco-obstetricia
  • Hematología
  • Medicina crítica e intensivista
  • Medicina interna
  • Nefrología
  • Neumología
  • Neurología
  • Pediatría
  • Radiología
  • Reumatología
  • Urología

Documentos requeridos

Los aspirantes deberán presentar los siguientes documentos:

  • Diplomas universitarios
  • Idoneidad profesional emitida por el Consejo Técnico
  • Hoja de vida actualizada

La CSS reiteró la invitación a los profesionales de la salud que cumplan con los requisitos a postularse y formar parte del sistema de seguridad social, contribuyendo al fortalecimiento de la atención médica especializada en el país.

En esta nota:
Seguir leyendo

Jubilados y pensionados irregulares en la CSS: así operaba la red del fraude millonario

CSS presenta denuncia penal por millonario fraude en el sistema de pensiones

Citas médicas en la CSS: Director admite fallas y se compromete a ponerlas al día este 2026

Recomendadas

Más Noticias