Empleo en la CSS: vacantes para médicos especialistas y requisitos para aplicar

La Caja de Seguro Social (CSS) anunció la apertura de una convocatoria de empleo dirigida a médicos especialistas, interesados en laborar en distintas regiones y unidades ejecutoras del país, bajo las modalidades de tiempo completo o medio tiempo.
La institución informó que esta convocatoria busca reforzar la atención médica especializada en hospitales y policlínicas, como parte de los esfuerzos para mejorar la cobertura y calidad de los servicios de salud a nivel nacional.
Los profesionales interesados deberán entregar su hoja de vida de manera presencial en las oficinas de la Dirección Nacional de Servicios y Prestaciones de Salud (DENSYPS), en Clayton, Edificio 519, cuarto piso, en horario de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.
Especialidades solicitadas por la CSS
La CSS detalló que la convocatoria está dirigida a médicos con las siguientes especialidades:
- Anestesiología
- Cardiología
- Cirugía vascular periférica
- Endocrinología
- Gineco-obstetricia
- Hematología
- Medicina crítica e intensivista
- Medicina interna
- Nefrología
- Neumología
- Neurología
- Pediatría
- Radiología
- Reumatología
- Urología
Documentos requeridos
Los aspirantes deberán presentar los siguientes documentos:
- Diplomas universitarios
- Idoneidad profesional emitida por el Consejo Técnico
- Hoja de vida actualizada
La CSS reiteró la invitación a los profesionales de la salud que cumplan con los requisitos a postularse y formar parte del sistema de seguridad social, contribuyendo al fortalecimiento de la atención médica especializada en el país.