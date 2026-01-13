Panamá Oeste Nacionales -  13 de enero de 2026 - 11:04

IDAAN realiza trabajos de limpieza en potabilizadora hasta este viernes

El IDAAN informó que la planta operará al 50 % de su capacidad, lo que podría afectar el suministro de agua potable a los usuarios de Chame.

Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó que, desde este martes 13 hasta el viernes 16 de enero, se realizarán trabajos de limpieza en la toma de agua cruda de la planta potabilizadora de Chame, en horario de 2:00 p.m. a 10:00 p.m.

Debido a estas labores, la planta operará al 50 % de su capacidad, lo que podría afectar el suministro de agua potable a los usuarios de este sector de la provincia de Panamá Oeste.

