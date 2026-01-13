IDAAN realiza trabajos de limpieza en potabilizadora hasta este viernes

El @IDAANinforma que realizará trabajos de limpieza en la toma de agua cruda de la potabilizadora de Chame desde desde hoy, y hasta este viernes, en horario de 2:00 p.m. a 10:00 p.m., por lo que la planta operará al 50% de su capacidad. pic.twitter.com/i7RstwMGg7