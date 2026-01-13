IDAAN realiza trabajos de limpieza en potabilizadora hasta este viernes

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó que, desde este martes 13 hasta el viernes 16 de enero, se realizarán trabajos de limpieza en la toma de agua cruda de la planta potabilizadora de Chame, en horario de 2:00 p.m. a 10:00 p.m.
