Investigan denuncia del fotógrafo Quin Schrock por presunto pago de $40 a un agente de la Policía Nacional

La Policía Nacional de Panamá informó que inició una investigación interna luego de que el reconocido fotógrafo internacional Quin Schrock denunciara públicamente, a través de su cuenta de Instagram @everchanginghorizon, que durante su paso por el país habría pagado 40 dólares a una unidad policial tras ser detenido por supuestamente circular a alta velocidad en la vía Panamericana.

Según relató el fotógrafo en la red social, el hecho ocurrió cuando fue interceptado por un agente de la Policía Nacional, quien le indicó que había cometido una infracción de tránsito. Schrock aseguró que terminó entregando el dinero en efectivo en el lugar.

Ante la denuncia difundida en redes sociales, la entidad policial reaccionó mediante un comunicado en el que confirmó la apertura de una investigación administrativa para esclarecer lo ocurrido.

Policía Nacional investiga denuncia de fotógrafo por presunto cobro ilegal

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2010847651735244889?s=20&partner=&hide_thread=false Luego de que el reconocido fotógrafo Quin Schrock revelara a través de su cuenta de Instagram (everchanginghorizon) que durante su paso por Panamá pagó 40 dólares a una unidad de la @policiadepanama que lo detuvo por supuestamente circular a "alta velocidad" por la vía… pic.twitter.com/MKTwprGUUd — Telemetro Reporta (@TReporta) January 12, 2026

"De comprobarse este acto, al uniformado se le impondrá lo establecido en el reglamento disciplinario para la debida sanción", señaló la Policía Nacional.

La institución reiteró su compromiso con la transparencia y el respeto a la ley, y recordó que cualquier conducta irregular por parte de sus unidades será investigada y sancionada conforme a las normas vigentes.

El caso ha generado reacciones en redes sociales, donde ciudadanos han pedido mayor control y vigilancia sobre los procedimientos policiales, especialmente en zonas de alto tránsito turístico.