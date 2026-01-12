Lotería Fiscal: anuncian facturas válidas para el próximo sorteo y llaman a pedir comprobante

Si quieres participar en el próximo sorteo de la Lotería Fiscal , este es el momento de prestar atención, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ya anunció cuáles serán las facturas válidas para optar por los premios.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Mef_Pma/status/2010749029836054983?s=20&partner=&hide_thread=false Si quieres participar en el Próximo Sorteo de la Lotería Fiscal, este es el momento perfecto.

Serán válidas todas las facturas emitidas del 31 de diciembre de 2025 al 19 de febrero de 2026.

Pide tu factura fiscal, acumula oportunidades y ¡prepárate para ganar!

¡Tú compras, el… pic.twitter.com/J78TvRPkrd — Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá (@Mef_Pma) January 12, 2026

Facturas válidas para el próximo sorteo

De acuerdo con la información oficial, podrán participar todas las facturas fiscales emitidas entre el 31 de diciembre de 2025 y el 19 de febrero de 2026, siempre que cumplan con los requisitos establecidos por la Dirección General de Ingresos (DGI).

El MEF reiteró que pedir factura no solo permite optar por premios, sino que también apoya el combate a la evasión fiscal y fomenta una cultura de responsabilidad tributaria entre comercios y ciudadanos. Por ello, invitó a la población a conservar sus comprobantes durante el período establecido y mantenerse atentos a los canales oficiales para conocer la fecha del sorteo y los mecanismos de participación.