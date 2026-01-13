Panamá Nacionales -  13 de enero de 2026 - 10:29

Caso Odebrecht: José Domingo Arias reitera su inocencia ante la Corte Suprema

José Domingo Arias afirmó ante la Corte Suprema que no participó en hechos del caso Odebrecht y que su inocencia está sustentada en el expediente.

José Domingo Arias afirmó que no participó en hechos del caso Odebrecht

José Domingo Arias afirmó que no participó en hechos del caso Odebrecht

TReporta
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El exministro de Vivienda y excandidato presidencial, José Domingo Arias, reiteró este martes su inocencia al llegar a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para el segundo día de audiencia dentro del proceso judicial relacionado con el caso Odebrecht.

Arias aseguró que ha sido vinculado a hechos en los que no tuvo participación y sostuvo que su defensa cuenta con pruebas claras dentro del expediente judicial.

“Me involucraron en un tema en el cual yo no participé. Ya están las pruebas en el expediente y mi inocencia está claramente marcada en el expediente”, expresó el exfuncionario ante medios de comunicación. “Me involucraron en un tema en el cual yo no participé. Ya están las pruebas en el expediente y mi inocencia está claramente marcada en el expediente”, expresó el exfuncionario ante medios de comunicación.

José Domingo Arias afirmó que no participó en hechos del caso Odebrecht

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2011088767575056562?s=20&partner=&hide_thread=false

El caso Odebrecht continúa siendo uno de los procesos judiciales de mayor relevancia en el país, debido a su impacto político, institucional y social, al involucrar a exfuncionarios y figuras públicas de alto perfil.

Durante la jornada, se espera que las partes presenten argumentos clave dentro del proceso, mientras la Corte avanza en la evaluación de los elementos probatorios incorporados al expediente.

La audiencia forma parte del calendario judicial establecido por la CSJ, en un caso que sigue generando atención nacional por sus implicaciones en la lucha contra la corrupción y la transparencia en la administración pública.

En esta nota:
Seguir leyendo

VIDEO | Juicio del caso Odebrecht: En directo desde la Corte Suprema de Justicia

Juicio Odebrecht en Panamá: claves del mayor caso de corrupción

Juicio del caso Odebrecht en Panamá continúa con 23 imputados y penas de hasta 12 años de prisión

Recomendadas

Más Noticias