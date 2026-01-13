Panamá Nacionales -  13 de enero de 2026 - 11:02

Contraloría General prohíbe uso de vehículos oficiales en Desfile de las Mil Polleras

La Contraloría General anunció operativos para evitar el uso de vehículos oficiales durante el Desfile de las Mil Polleras, salvo excepción de la ATP.

Noemí Ruíz
Noemí Ruíz

La Contraloría General de la República de Panamá recordó que está prohibido el uso de vehículos oficiales para actividades relacionadas con el Desfile de las Mil Polleras, con la excepción exclusiva de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP).

La entidad informó que, con motivo de este evento cultural, se llevará a cabo un operativo nacional de verificación durante el fin de semana, con el objetivo de garantizar el uso adecuado de la flota vehicular del Estado.

Según la Contraloría, la medida busca prevenir el uso indebido de bienes públicos en actividades que no correspondan a funciones oficiales, reforzando así los principios de transparencia, legalidad y responsabilidad en la administración pública.

El ente fiscalizador advirtió que los funcionarios que incumplan esta disposición podrían enfrentar sanciones administrativas, conforme a las normas vigentes que regulan el uso de los recursos estatales.

La Contraloría reiteró su llamado a las instituciones públicas y a los servidores del Estado a respetar las disposiciones legales, especialmente durante actividades masivas, a fin de proteger el patrimonio público y fortalecer la confianza ciudadana.

