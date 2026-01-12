Panamá Nacionales -  12 de enero de 2026 - 11:49

Calendario de feriados en Panamá 2026: próximo día libre será en febrero

Conoce el calendario de feriados en Panamá 2026. El próximo día libre será en febrero por el Martes de Carnaval. Revisa qué dice el Código de Trabajo.

Calendario de feriados en Panamá 2026

Calendario de feriados en Panamá 2026

web
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Luego del 9 de enero, declarado Día de Duelo Nacional y considerado descanso obligatorio, el próximo día libre en Panamá será en febrero, de acuerdo con el Calendario de Feriados 2026.

Los días feriados en Panamá incluyen fechas conmemorativas, celebraciones religiosas, fiestas patrias y festividades de fin de año, reguladas por el Código de Trabajo, que establece los descansos obligatorios para los trabajadores del sector público y privado.

Para febrero de 2026, el día no laborable corresponde a:

Febrero

  • Martes 17 de febrero: Martes de Carnaval

Calendario 2026 - Nuevo año -

Este feriado forma parte de las tradicionales fiestas del Carnaval, uno de los períodos más esperados por los panameños para descanso, turismo interno y actividades familiares.

Días feriados: ¿Qué dice el Código de Trabajo?

El artículo 49 del Código de Trabajo establece que los días de fiesta o duelo nacional son de descanso obligatorio. En caso de que un trabajador labore durante estas fechas, el empleador deberá otorgar:

  • Recargo del 150 % sobre el salario diario
  • Un día compensatorio de descanso durante la semana

Las autoridades recomiendan a trabajadores y empresas verificar con antelación el calendario oficial para planificar vacaciones, turnos laborales y actividades comerciales.

En esta nota:
Seguir leyendo

Calendario de días festivos en Panamá 2026: conoce los feriados y días libres

CSS presenta denuncia penal por millonario fraude en el sistema de pensiones

Casco Antiguo recibe el verano con festival cultural en la Calle de los Sombreros

Recomendadas

Más Noticias