Calendario de feriados en Panamá 2026: próximo día libre será en febrero

Luego del 9 de enero, declarado Día de Duelo Nacional y considerado descanso obligatorio, el próximo día libre en Panamá será en febrero, de acuerdo con el Calendario de Feriados 2026.
Los días feriados en Panamá incluyen fechas conmemorativas, celebraciones religiosas, fiestas patrias y festividades de fin de año, reguladas por el Código de Trabajo, que establece los descansos obligatorios para los trabajadores del sector público y privado.
Para febrero de 2026, el día no laborable corresponde a:
Febrero
-
Martes 17 de febrero: Martes de Carnaval
Este feriado forma parte de las tradicionales fiestas del Carnaval, uno de los períodos más esperados por los panameños para descanso, turismo interno y actividades familiares.
Días feriados: ¿Qué dice el Código de Trabajo?
El artículo 49 del Código de Trabajo establece que los días de fiesta o duelo nacional son de descanso obligatorio. En caso de que un trabajador labore durante estas fechas, el empleador deberá otorgar:
- Recargo del 150 % sobre el salario diario
- Un día compensatorio de descanso durante la semana
Las autoridades recomiendan a trabajadores y empresas verificar con antelación el calendario oficial para planificar vacaciones, turnos laborales y actividades comerciales.