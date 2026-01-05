Calendario escolar 2026 Nacionales -  5 de enero de 2026 - 12:50

Calendario escolar 2026 en Panamá: fecha de la organización docente e inicio de clases

Los estudiantes panameños regresarán a las aulas luego de las vacaciones de verano, detalla el calendario escolar 2026.

Calendario escolar 2026 en Panamá.

Calendario escolar 2026 en Panamá.

MEDUCA
Ana Canto
Ana Canto

Los estudiantes panameños regresarán a las aulas el lunes 2 de marzo de 2026, posterior a las vacaciones de verano, conforme al calendario escolar 2026 emitido por el MEDUCA, el cual establece una duración de 42 semanas.

Calendario escolar 2026.

Calendario escolar 2026.

Calendario escolar 2026

  • Semana de organización docente: del 23 al 27 de febrero.

Primer Trimestre

  • Desde el lunes 2 de marzo al viernes 29 de mayo.

Primer receso escolar

  • Del lunes 1 al viernes 5 de junio.

Segundo trimestre

  • Desde el lunes 8 de junio al viernes 4 de septiembre.

Segundo receso escolar

  • Del lunes 7 al viernes 11 de septiembre.

Tercer trimestre

  • Desde el lunes 14 de septiembre al viernes 11 de diciembre.

Balance y graduaciones

  • Del 14 al 18 de diciembre.
