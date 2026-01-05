Los estudiantes panameños regresarán a las aulas el lunes 2 de marzo de 2026, posterior a las vacaciones de verano, conforme al calendario escolar 2026 emitido por el MEDUCA, el cual establece una duración de 42 semanas.
Calendario escolar 2026 Nacionales - 5 de enero de 2026 - 12:50
Calendario escolar 2026 en Panamá: fecha de la organización docente e inicio de clases
Los estudiantes panameños regresarán a las aulas luego de las vacaciones de verano, detalla el calendario escolar 2026.
Te puede interesar:
MEF anuncia pago de prima de antigüedad sin retirar por exfuncionarios
Calendario escolar 2026
- Semana de organización docente: del 23 al 27 de febrero.
Primer Trimestre
- Desde el lunes 2 de marzo al viernes 29 de mayo.
Primer receso escolar
- Del lunes 1 al viernes 5 de junio.
Segundo trimestre
- Desde el lunes 8 de junio al viernes 4 de septiembre.
Segundo receso escolar
- Del lunes 7 al viernes 11 de septiembre.
Tercer trimestre
- Desde el lunes 14 de septiembre al viernes 11 de diciembre.
Balance y graduaciones
- Del 14 al 18 de diciembre.
En esta nota: