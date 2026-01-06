Panamá Nacionales -  6 de enero de 2026 - 17:52

Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá crea comisión para examen profesional de abogacía

La Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá es la responsable de aplicar el examen de la abogacía.

Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá.

Ana Canto
La Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá creó la Comisión Integral e Institucional encargada de organizar, elaborar y aplicar el examen profesional de acceso al ejercicio de la abogacía.

Esta medida se adopta en cumplimiento de la Ley 500 de 2025, que modificó la Ley 350 de 2022, la cual regula el ejercicio de la profesión de abogado en Panamá.

Antes de esta modificación legal, el examen profesional era obligatorio para obtener la idoneidad y su aplicación estaba a cargo de la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Con la sanción de la Ley 500, en noviembre de 2025, el examen dejó de ser obligatorio. Además, su aplicación pasó a ser opcional y quedó bajo la responsabilidad de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá.

