Chiriquí Nacionales -  7 de enero de 2026 - 09:08

Bomberos atienden accidente tipo vuelco en La Estrella de Bugaba

Bomberos atendieron un accidente de tránsito tipo vuelco en La Estrella de Bugaba, Chiriquí. Tres personas fueron trasladadas por medios particulares.

Bomberos atienden accidente tipo vuelco

Bomberos atienden accidente tipo vuelco

@BCBRP

De acuerdo con la información preliminar, tres personas involucradas fueron trasladadas por medios particulares hacia centros médicos, mientras que otra persona fue evaluada en el sitio por el personal de emergencia, sin requerir traslado inmediato.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2008900318059257918?s=20&partner=&hide_thread=false

Los bomberos realizaron la atención prehospitalaria correspondiente y aseguraron el área para evitar nuevos incidentes, mientras se coordinaba la respuesta ante la emergencia.

Hasta el momento no se han brindado mayores detalles sobre las causas del accidente ni el estado de salud de los afectados. Las autoridades reiteran el llamado a los conductores a mantener la prudencia al volante, especialmente en vías del interior del país.

En esta nota:
Seguir leyendo

Bomberos reiteran recomendaciones sobre el uso de fuegos artificiales

Bomberos buscan a menor de 13 años desaparecido en el río Santa María

Incendio en vertedero clandestino de Cárdenas

Recomendadas

Más Noticias