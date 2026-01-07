Bomberos atienden accidente tipo vuelco en La Estrella de Bugaba

Un accidente de tránsito tipo vuelco se registró en el sector de La Estrella de Bugaba, en la provincia de Chiriquí, siendo atendido por unidades del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP) .

De acuerdo con la información preliminar, tres personas involucradas fueron trasladadas por medios particulares hacia centros médicos, mientras que otra persona fue evaluada en el sitio por el personal de emergencia, sin requerir traslado inmediato.

Bomberos atendieron un accidente de tránsito tipo vuelco en La Estrella de Bugaba, en Chiriquí, tres personas fueron trasladadas por medios particulares y otras fue evaluada en el sitio. @BCBRP pic.twitter.com/NmOmTSZyBv — Telemetro Reporta (@TReporta) January 7, 2026

Los bomberos realizaron la atención prehospitalaria correspondiente y aseguraron el área para evitar nuevos incidentes, mientras se coordinaba la respuesta ante la emergencia.

Hasta el momento no se han brindado mayores detalles sobre las causas del accidente ni el estado de salud de los afectados. Las autoridades reiteran el llamado a los conductores a mantener la prudencia al volante, especialmente en vías del interior del país.