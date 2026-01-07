Los Santos Nacionales -  7 de enero de 2026 - 09:15

IDAAN reinicia producción de agua de forma gradual

La planta Rufina Alfaro reactivó de forma gradual el suministro de agua en Las Tablas tras la desinfección de tuberías. El IDAAN pide usarla solo para higiene.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La planta potabilizadora Rufina Alfaro reinició de manera gradual su producción para el suministro de agua potable en el distrito de Las Tablas, luego de culminar los trabajos de desinfección y enjuague de la red de tuberías, informó el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN).

La entidad aclaró que, por el momento, el agua distribuida no es apta para el consumo humano, por lo que solo debe utilizarse para actividades de higiene y uso doméstico, como limpieza del hogar y aseo personal.

El IDAAN reiteró a la población seguir las recomendaciones oficiales mientras se estabiliza el sistema y se realizan las verificaciones correspondientes a la calidad del agua, proceso habitual tras labores de desinfección en la red.

Las autoridades indicaron que se mantendrá la vigilancia técnica del sistema y que cualquier actualización sobre el restablecimiento total del servicio será comunicada a través de los canales oficiales.

