Cierres por trabajos del Cuarto Puente sobre el Canal en la vía Panamericana

El Consorcio Panamá Cuarto Puente (CPCP) informó que se estarán realizando trabajos de sondeos geotécnicos en el lado oeste del proyecto del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá, los cuales requerirán cierres parciales de la vía Panamericana.

De acuerdo con el comunicado, las labores se desarrollarán del 9 de enero de 2026 al 5 de febrero de 2026, en horario nocturno, desde las 9:00 p.m. hasta las 4:00 a.m., con el objetivo de minimizar el impacto en el tránsito diurno.

Consorcio Panamá Cuarto Puente realizará sondeos geotécnicos

El consorcio recomendó a los conductores circular con precaución, respetar la señalización colocada en el área y atender las indicaciones del personal de tránsito, a fin de evitar accidentes y garantizar el desarrollo seguro de los trabajos.

Estos sondeos forman parte de las evaluaciones técnicas necesarias para el avance del proyecto del Cuarto Puente, una de las obras de infraestructura más importantes para la conectividad entre Panamá Oeste y la ciudad capital.