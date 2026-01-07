Panamá Nacionales -  7 de enero de 2026 - 09:38

ATTT prohíbe carga sobredimensionada del 8 al 12 de enero de 2026

La ATTT restringirá la circulación de carga sobredimensionada en todo el país del 8 al 12 de enero de 2026 por el Día de los Mártires. Conoce las medidas.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) informó a los conductores de equipo pesado que, con motivo del Día de los Mártires, se prohibirá la circulación de vehículos de carga sobredimensionados en todo el territorio nacional.

La medida regirá desde el miércoles 8 de enero de 2026 a las 6:00 p.m. hasta el lunes 12 de enero de 2026 a las 6:00 a.m., como parte de las acciones para garantizar un tránsito más ordenado y seguro durante los actos conmemorativos y el aumento de desplazamientos en el país.

ATTT prohíbe circulación de carga sobredimensionada

La ATTT precisó que solo podrán circular los vehículos de carga que no excedan las siguientes dimensiones máximas:

  • 2.50 metros de ancho
  • 20 metros de largo
  • 4.15 metros de alto

La entidad reiteró que esta disposición busca mejorar la fluidez vehicular y reducir riesgos viales, por lo que exhortó a los transportistas y empresas logísticas a planificar sus traslados con antelación y cumplir con la normativa vigente.

