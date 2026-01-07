Carnaval capitalino 2026: alcalde Mayer Mizrachi propone iniciativa para atraer turistas

El alcalde de Panamá, Mayer Mizrachi, indicó que para los Carnavales 2026 que se celebrarán en la ciudad se proyecta la creación de un nuevo producto turístico, sin alejarse de la identidad y la cultura panameña, con el objetivo de atraer a visitantes extranjeros.
La propuesta cobra relevancia ante la alta asistencia registrada en los carnavales del interior del país y la baja afluencia que, en años recientes, se ha observado en las celebraciones realizadas en la ciudad de Panamá.
Se espera que en los próximos días el alcalde y su equipo de trabajo detallen las estrategias y metodologías que se implementarán para el desarrollo de este proyecto.
Los Carnavales 2026 se celebrarán en Panamá del sábado 14 al martes 17 de febrero.