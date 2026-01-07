Carnaval capitalino 2026: alcalde Mayer Mizrachi propone iniciativa para atraer turistas

El alcalde de Panamá, Mayer Mizrachi , indicó que para los Carnavales 2026 que se celebrarán en la ciudad se proyecta la creación de un nuevo producto turístico, sin alejarse de la identidad y la cultura panameña, con el objetivo de atraer a visitantes extranjeros.

La iniciativa busca posicionar a Panamá y a la capital como un destino atractivo de recreación y entretenimiento durante los días de carnaval, lo que permitiría dinamizar la economía local y aumentar el ingreso de turistas.

La propuesta cobra relevancia ante la alta asistencia registrada en los carnavales del interior del país y la baja afluencia que, en años recientes, se ha observado en las celebraciones realizadas en la ciudad de Panamá.

Se espera que en los próximos días el alcalde y su equipo de trabajo detallen las estrategias y metodologías que se implementarán para el desarrollo de este proyecto.

Los Carnavales 2026 se celebrarán en Panamá del sábado 14 al martes 17 de febrero.