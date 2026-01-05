Panamá Nacionales -  5 de enero de 2026 - 18:02

Alcalde Mayer Mizrachi y primera dama evalúan adecuaciones en playita cercana a la Presidencia

El alcalde Mayer Mizrachi, y la primera dama, Maricel de Mulino, esperan adecuar este espacio para el esparcimiento de la ciudadanía durante el verano.

Alcalde Mayer Mizrachi y primera dama, Maricel de Mulino, evalúan adecuaciones en playita cercana a la Presidencia.

Por Ana Canto

El alcalde de Panamá, Mayer Mizrachi, y la primera dama, Maricel de Mulino, realizaron un recorrido por una playita ubicada al lado de la Presidencia de la República, donde se contempla realizar adecuaciones para que los ciudadanos puedan realizar actividades de verano.

“Este primer encuentro es para empezar a trabajar en convertirla en un lugar accesible, cuidado y pensado para el disfrute de la gente, con apoyo al comercio local y un parque para que los niños también tengan su espacio”, detalló la primera dama.

Asimismo, se espera la implantación de pequeñas casetas para cubrir del sol a los visitantes.

