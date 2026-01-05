Alcalde Mayer Mizrachi y primera dama evalúan adecuaciones en playita cercana a la Presidencia

Alcalde Mayer Mizrachi y primera dama, Maricel de Mulino, evalúan adecuaciones en playita cercana a la Presidencia.

Por Ana Canto El alcalde de Panamá, Mayer Mizrachi, y la primera dama, Maricel de Mulino, realizaron un recorrido por una playita ubicada al lado de la Presidencia de la República, donde se contempla realizar adecuaciones para que los ciudadanos puedan realizar actividades de verano.

“Este primer encuentro es para empezar a trabajar en convertirla en un lugar accesible, cuidado y pensado para el disfrute de la gente, con apoyo al comercio local y un parque para que los niños también tengan su espacio”, detalló la primera dama.

