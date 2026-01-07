IFARHU: cuándo abrirá, novedades y método de inscripción para el Concurso General de Becas

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos ( IFARHU ) informó que, a finales del mes de enero, estará disponible de manera virtual el Concurso General de Becas 2026, con el objetivo de brindar apoyo económico a los estudiantes que cumplan con los requisitos establecidos y deseen continuar con su proceso de formación académica.

Para este año, el director del IFARHU, Carlos Godoy, confirmó que las becas para estudiantes universitarios estarán enfocadas en carreras prioritarias.

Asimismo, se contempla una asignación presupuestaria de al menos B/. 50 millones para el desarrollo del concurso.

Concurso General de Becas 2026: promedio para aplicar

Primaria, premedia y media: promedio mínimo de 4.5

Nivel universitario: promedio mínimo de 2.0

¿Pueden los extranjeros participar en el Concurso General de Becas 2026?

Los estudiantes extranjeros pueden aplicar al Concurso General de Becas 2026, siempre que acrediten ante el Servicio Nacional de Migración que han residido en Panamá por 10 años o más.