MEDUCA recibirá mobiliario y equipos didácticos para el IPT de Veraguas.

El Consejo de Gabinete aprobó la contratación, mediante procedimiento excepcional, entre el Ministerio de Educación ( MEDUCA ) y el Consorcio Conecol–Eurekantes para el suministro, instalación, capacitación y puesta en marcha de equipos didácticos para talleres y laboratorios del Instituto Profesional y Técnico (IPT) de Veraguas, por un monto de B/. 8,125,312.50.

Este proyecto forma parte de un plan de inversión orientado a la dotación de mobiliario y equipos necesarios para fortalecer el proceso de enseñanza y aprendizaje en estos centros educativos, con el objetivo de garantizar una formación efectiva y de calidad.

La iniciativa busca, además, brindar a los estudiantes mayores oportunidades de adquirir conocimientos, herramientas y destrezas que les permitan desenvolverse con éxito tanto en el ámbito académico como en el laboral.

El Ministerio de Educación indicó que esta contratación cumple con todos los requisitos establecidos por la ley para la selección de un contratista serio, responsable y con capacidad técnica y financiera, lo cual resulta fundamental para la ejecución satisfactoria del objeto contractual.