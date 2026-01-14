Basura en San Miguelito: alcaldesa Irma Hernández cuestiona decisión del Gabinete sobre la recolección

La alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández, reaccionó a la decisión del Consejo de Gabinete de autorizar a la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) a asumir el control total de la recolección de residuos sólidos en el distrito, asegurando que no fue informada previamente de la medida y solicitando al Ejecutivo reconsiderar la resolución.
Hernández sostuvo que, desde febrero del año pasado, el Municipio de San Miguelito había solicitado apoyo puntual tanto al Gobierno Central como a la AAUD, similar al respaldo brindado a partir del 1 de enero, pero sin que esto implicara la toma total del servicio municipal ni la cobranza de la tasa de aseo.
AAUD asumirá la recolección de basura en San Miguelito: Irma Hernández pide reconsiderar
La jefa del gobierno local también cuestionó el proceso seguido para el refrendo de los contratos relacionados con la recolección de desechos en el distrito y reveló que el 4 de diciembre fue convocada por el contralor general a una reunión con la propietaria de la empresa Revisalud.
Hernández vinculó este hecho con la falta de refrendo de los contratos de tres empresas recolectoras, los cuales —según indicó— ya habían sido aprobados por el Consejo Económico Nacional (CEN) y debían entrar en vigencia el 19 de enero.
La alcaldesa también aseguró que no recibió información oficial sobre la decisión anunciada públicamente la noche anterior por el ministro de Salud y el director de la Autoridad de Aseo.
Alcaldesa Irma Hernández reclama falta de información sobre la recolección
“Ninguna información me fue brindada sobre las decisiones tomadas en el video de ayer a las ocho de la noche”, manifestó.
Aunque reiteró la disposición del Municipio a dialogar, Hernández subrayó que ya existe una licitación en curso y pidió que se respete la autonomía municipal y los procesos administrativos ya establecidos.
“Siempre hemos tenido la apertura de conversar, pero pedimos que se respete la autonomía municipal y los procesos que ya están en curso”, indicó.
Finalmente, la alcaldesa hizo un llamado directo al presidente de la República, José Raúl Mulino, para que reconsidere la resolución aprobada por el Consejo de Gabinete y se proceda al refrendo de las tres empresas avaladas por el CEN, como vía para garantizar la continuidad del servicio de recolección en San Miguelito.