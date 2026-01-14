Basura en San Miguelito: alcaldesa Irma Hernández cuestiona decisión del Gabinete sobre la recolección

La alcaldesa de San Miguelito , Irma Hernández, reaccionó a la decisión del Consejo de Gabinete de autorizar a la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) a asumir el control total de la recolección de residuos sólidos en el distrito, asegurando que no fue informada previamente de la medida y solicitando al Ejecutivo reconsiderar la resolución.

Hernández sostuvo que, desde febrero del año pasado, el Municipio de San Miguelito había solicitado apoyo puntual tanto al Gobierno Central como a la AAUD, similar al respaldo brindado a partir del 1 de enero, pero sin que esto implicara la toma total del servicio municipal ni la cobranza de la tasa de aseo.

“Nosotros hemos hecho solicitudes al Gobierno Central y a la Autoridad de Aseo desde febrero del año pasado, solicitudes de apoyo que no implicaban la toma del servicio total municipal y, sobre todo, que no implicaban la cobranza de la tasa de aseo”, afirmó la alcaldesa. “Nosotros hemos hecho solicitudes al Gobierno Central y a la Autoridad de Aseo desde febrero del año pasado, solicitudes de apoyo que no implicaban la toma del servicio total municipal y, sobre todo, que no implicaban la cobranza de la tasa de aseo”, afirmó la alcaldesa.

AAUD asumirá la recolección de basura en San Miguelito: Irma Hernández pide reconsiderar

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2011413781465727064?s=20&partner=&hide_thread=false “Ya hay una licitación en pie, siempre hemos tenido la apertura de conversar, sin embargo, pedimos que se respete la autonomía municipal y los procesos ya establecidos que tienen su curso y que tienen que continuar, y específicamente hacemos la solicitud con todo el respeto al… pic.twitter.com/vl8byydVMk — Telemetro Reporta (@TReporta) January 14, 2026

La jefa del gobierno local también cuestionó el proceso seguido para el refrendo de los contratos relacionados con la recolección de desechos en el distrito y reveló que el 4 de diciembre fue convocada por el contralor general a una reunión con la propietaria de la empresa Revisalud.

“El contralor me llama para solicitarme una reunión con la dueña de la empresa Revisalud para escuchar sus consideraciones, y yo me pregunto si eso es parte del debido proceso, si eso es lo correcto, si es ético, y cuáles son los intereses de sostener una reunión como esta”, expresó. “El contralor me llama para solicitarme una reunión con la dueña de la empresa Revisalud para escuchar sus consideraciones, y yo me pregunto si eso es parte del debido proceso, si eso es lo correcto, si es ético, y cuáles son los intereses de sostener una reunión como esta”, expresó.

Hernández vinculó este hecho con la falta de refrendo de los contratos de tres empresas recolectoras, los cuales —según indicó— ya habían sido aprobados por el Consejo Económico Nacional (CEN) y debían entrar en vigencia el 19 de enero.

La alcaldesa también aseguró que no recibió información oficial sobre la decisión anunciada públicamente la noche anterior por el ministro de Salud y el director de la Autoridad de Aseo.

Alcaldesa Irma Hernández reclama falta de información sobre la recolección

“Ninguna información me fue brindada sobre las decisiones tomadas en el video de ayer a las ocho de la noche”, manifestó.

Aunque reiteró la disposición del Municipio a dialogar, Hernández subrayó que ya existe una licitación en curso y pidió que se respete la autonomía municipal y los procesos administrativos ya establecidos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2011413048796360926?s=20&partner=&hide_thread=false “Ninguna información me fue brindada sobre las decisiones tomadas en el vídeo de ayer a las ocho de la noche de parte del ministro de Salud y el director de la Autoridad de Aseo”, la alcaldesa de San Miguelito, @irmaehernandezb, dijo que no fue informada de la decisión del… https://t.co/4eGDCKCFcr pic.twitter.com/7qAP3IyBEA — Telemetro Reporta (@TReporta) January 14, 2026

“Siempre hemos tenido la apertura de conversar, pero pedimos que se respete la autonomía municipal y los procesos que ya están en curso”, indicó.

Finalmente, la alcaldesa hizo un llamado directo al presidente de la República, José Raúl Mulino, para que reconsidere la resolución aprobada por el Consejo de Gabinete y se proceda al refrendo de las tres empresas avaladas por el CEN, como vía para garantizar la continuidad del servicio de recolección en San Miguelito.