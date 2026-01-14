Panamá Nacionales -

Estudiantes de medicina exigen al Ifarhu el pago de sus becas

Estudiantes de medicina de una uiniversidad privada acudieron a la sede del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu), para exigir que se realice el pago de sus becas adquiridas a través de un convenio firmado en la pasada administración gubernamental. La entidad explicó que a pesar de que cuentan con un expediente, no poseen un contrato firmado y por lo tanto no son beneficiarios.