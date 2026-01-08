Panamá Nacionales -

Ifarhu anuncia que el 12 de enero inicia convocatoria para el Concurso General de Becas 2026

A partir del próximo lunes 12 de enero inicia la convocatoria para el Concurso General de Becas 2026, informó este jueves el director del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu), Carlos Godoy. Detalló que la entidad estará destinando más de B/.50 millones y podrán participar estudiantes de primaria, premedia y media de escuelas oficiales y particulares con promedio final mínimo de 4.5; y estudiantes universitarios con índice académico mínimo de 2.0.