Nuevo tráiler de Avengers: Doomsday muestra a Shuri, Namor y la Mole de los Cuatro Fantásticos

Marvel Studios compartió el nuevo tráiler (cuarto teaser) de Avengers: Doomsday , uno de los estrenos más esperados de 2026. El avance ofrece un primer vistazo detallado a la interacción entre Shuri, el rey M’Baku, el personaje La Mole de los Cuatro Fantásticos y Namor, anticipando un cruce espectacular entre distintas ramas del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

avengers 3 Shuri, la nueva Pantera Negra. Marvel Latinoamérica Oficial / Youtube

Avengers: Doomsday, un encuentro histórico en el UCM

El tráiler abre con Shuri (interpretada por Letitia Wright) caminando por un paisaje árido mientras narra, con tono serio, parte de su historia reciente, "He perdido a todos los que me importan", un monólogo que enfatiza el peso emocional del personaje tras los eventos de entregas anteriores.

La escena cambia para mostrar a Namor y Namora con su atuendo actualizado, reforzando la presencia del reino de Talokan en este conflicto mayor.

Avengers 1 Namor y Namora y el reino de Talokan regresan. Marvel Latinoamérica Oficial / Youtube

Wakanda y los Cuatro Fantásticos

El momento que más ha generado ruido es el encuentro entre Shuri, M’Baku (Winston Duke) y Ben Grimm/La Mole (Ebon Moss-Bachrach), quien representa al bloque rocoso de los Cuatro Fantásticos en la línea principal del UCM. Es la primera vez que vemos a estos héroes compartir pantalla de este modo en un avance oficial.

En el teaser, M’Baku se presenta como “Rey M’Baku de Wakanda”, y La Mole responde con una frase casual que recuerda su origen urbano, marcando un momento de alivio cómico en medio de la tensión.

La expectativa crece cada vez más

El adelanto no solo celebra el esperado crossover, sino que también refuerza la estrategia promocional de Marvel, que ha descrito estos avances como “pistas” más que simples teasers, alentando a los fans a observar detalles y conexiones profundas dentro de la narrativa multiversal.

Avengers: Doomsday tiene fecha de estreno prevista para 18 de diciembre de 2026, y se anticipa como uno de los eventos cinematográficos más ambiciosos del UCM, uniendo héroes clásicos, nuevos aliados y amenazas que podrían cambiar el futuro del universo Marvel.