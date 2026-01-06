Avengers: Doomsday estrena tráiler con regreso de Profesor X, Magneto y Cíclope a Marvel

Marvel Studios publicó un nuevo tráiler oficial de Avengers: Doomsday que marca un momento histórico para el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU): el esperado regreso de los X-Men a la saga cinematográfica, con apariciones de Profesor X (Patrick Stewart), Magneto (Ian McKellen) y Cíclope (James Marsden).

Avengers Doomsday.. Profesor X por Patrick Stewart. Marvel Latinoamérica Oficial / Youtube

Avengers: Doomsday, escena simbólica en la Mansión X

En el adelanto se presenta una secuencia poderosa y cargada de simbolismo en las ruinas de la Mansión X, donde Charles Xavier y Magneto se enfrentan frente a un tablero de ajedrez. La escena evoca su compleja relación y la tensión ideológica que ha definido históricamente a los mutantes dentro del universo Marvel.

Este momento no solo confirma la presencia de los X-Men, sino que también refuerza el tono reflexivo del avance, centrado en el rol de los héroes ante una amenaza de alcance multiversal.

Cíclope vuelve en traje clásico

El tráiler también muestra a Cíclope, interpretado por James Marsden, en una intensa escena de acción en la que retira su visor y libera un poderoso rayo óptico. El personaje luce un traje inspirado directamente en los cómics clásicos amarillo y azul, un detalle que ha entusiasmado a los fanáticos por su

Embed - Avengers: Doomsday | Estreno 17 de diciembre 2026, solo en cines

¿Qué significa este avance para el MCU?

La aparición de estos personajes icónicos confirma la integración formal de los X-Men al MCU tras décadas de espera de los fans. Este cruce no solo reúne a los mutantes con los Avengers, sino que también sugiere una amenaza de escala global o multiversal que requerirá la cooperación de todos los héroes.

Además de los X-Men, Avengers: Doomsday contará con un elenco amplio que incluye a los principales Vengadores, los Cuatro Fantásticos y otros personajes clave del MCU, consolidando este filme como uno de los eventos cinematográficos más ambiciosos del año.