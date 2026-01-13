Revisalud responde a reclamos por pago de prestaciones laborales

La empresa Revisalud emitió un comunicado en respuesta a los reclamos de alrededor de 250 trabajadores, quienes exigen el pago de sus prestaciones laborales ante la finalización del contrato de la compañía, prevista para el próximo 18 de enero.

El caso ha generado preocupación entre los colaboradores, quienes solicitan garantías claras sobre el cumplimiento de sus derechos laborales tras el cierre del vínculo contractual.

Ante esta situación, la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz, informó que el Ministerio ha planteado una medida para proteger a los trabajadores en caso de que la empresa decida retirarse del país.

"El Ministerio ha puesto a consideración que la empresa —Revisalud— consigne la totalidad de lo que a los trabajadores les corresponda, y que si decide irse del país, ya la plata de todos los años de servicio esté garantizada en el Ministerio", manifestó la titular de la cartera laboral.

De acuerdo con lo señalado por las autoridades, esta consignación permitiría resguardar los pagos de prestaciones, independientemente de la situación futura de la empresa, y evitaría afectaciones económicas a los trabajadores involucrados.

El Ministerio de Trabajo reiteró que se mantiene dando seguimiento al proceso, a fin de asegurar que se cumpla con lo establecido en la legislación laboral panameña y que los derechos de los colaboradores sean respetados.

Mientras tanto, los trabajadores continúan a la espera de una solución definitiva que les brinde certeza sobre el pago oportuno de sus prestaciones antes de la culminación del contrato.