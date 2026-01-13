IMA anuncia horarios y tiendas abiertas de la Tienda del Pueblo este 2026

Horarios y tiendas abiertas al público por el IMA @IMA

Por Noemí Ruíz El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) dio a conocer los horarios y puntos de venta que estarán abiertos al público a través de la denominada “Tienda del Pueblo”, como parte de su estrategia para garantizar el acceso a productos de la canasta básica a precios accesibles.

De acuerdo con la información oficial, el horario general de atención será de 7:00 a.m. a 11:00 a.m., de martes a viernes, aunque algunas tiendas operarán en días específicos, según la provincia.

Suscríbete a nuestro newsletter Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail. Suscribirse

Contenido relacionado: IMA publica los nuevos precios de los productos en agroferias, agrotiendas y distribuidoras Horarios y tiendas abiertas al público por el IMA Tiendas abiertas de martes a viernes Chiriquí Merca David, distrito de David

Herrera Merca Chitré, distrito de Chitré

Los Santos IMA La Villa de Los Santos, distrito de Los Santos

Panamá Oeste Merca La Chorrera – Abastos, distrito de La Chorrera

Panamá Silos de Pan de Azúcar, distrito de San Miguelito Frigo San Antonio, corregimiento de Juan Díaz Bingos Nacionales, corregimiento de Santa Ana

Tiendas con días específicos de atención Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/IMA_Pma/status/2010796698273255801?s=20&partner=&hide_thread=false Repasemos las tiendas permanentes del IMA y sus horarios de atención al público. #ConPasoFirme pic.twitter.com/U1y58GQyus — Instituto de Mercadeo Agropecuario (@IMA_Pma) January 12, 2026 Miércoles a viernes Coclé: Regional del IMA, distrito de Penonomé

Martes y miércoles Coclé: Mercado Agrícola Artesanal de La Pintada, distrito de La Pintada

Martes y jueves Chiriquí: Cadena de Frío Volcán, distrito de Barú

Miércoles y viernes Chiriquí: Mercado Municipal de Bugaba, distrito de Bugaba

Jueves Bocas del Toro: Agencia del IMA, Finca 6, distrito de Changuinola

El IMA recomienda a la ciudadanía acudir temprano, ya que los productos están sujetos a disponibilidad, y recordó que estos puntos de venta forman parte del programa para apoyar la economía familiar y fortalecer la comercialización directa de alimentos.