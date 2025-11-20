¿Infidelidad? Chris Evans enfrenta la ola de especulaciones más grande de su carrera

En medio de un momento personal importante, Chris Evans, conocido por su papel como Capitán América en las películas de Marvel, se vio envuelto en rumores que lo señalan por una supuesta infidelidad.
Los comentarios se originaron a partir de blind items en TikTok y X que describían a un “actor casado, de Boston”, presuntamente visto con otra mujer. La descripción hizo que el público apuntara directamente a Evans, especialmente ahora que la pareja habría dado recientemente la bienvenida a su primera hija. Sin embargo, ninguno de estos señalamientos cuenta con pruebas verificables.
Tara Testa y Chris Evans: Los nombres que dominan el eco en redes
En medio del ruido digital, apareció el nombre de Tara Testa, amiga cercana del actor. Fotografías antiguas de ambos en reuniones sociales volvieron a circular, alimentando teorías sobre una posible relación más allá de la amistad. Aun así, no existe evidencia que respalde estas versiones y ninguna de las personas implicadas ha ofrecido declaraciones.
Medios aclaran que son simples rumores
Aunque algunos portales internacionales han retomado la conversación, coinciden en que la información difundida hasta ahora proviene de usuarios y no de investigaciones periodísticas. Tampoco la agencia de Evans ni los representantes de Baptista han reaccionado públicamente.
Por ahora, la historia se mantiene en terreno especulativo. Mientras la pareja opta por el silencio, las redes continúan amplificando teorías sin fundamentos concretos.