¿Infidelidad? Chris Evans enfrenta la ola de especulaciones más grande de su carrera

En medio de un momento personal importante, Chris Evans , conocido por su papel como Capitán América en las películas de Marvel, se vio envuelto en rumores que lo señalan por una supuesta infidelidad.

Las especulaciones comenzaron en redes sociales y crecieron rápidamente, aunque hasta ahora ni el actor ni su esposa, Alba Baptista, han confirmado algo al respecto.

Los comentarios se originaron a partir de blind items en TikTok y X que describían a un “actor casado, de Boston”, presuntamente visto con otra mujer. La descripción hizo que el público apuntara directamente a Evans, especialmente ahora que la pareja habría dado recientemente la bienvenida a su primera hija. Sin embargo, ninguno de estos señalamientos cuenta con pruebas verificables.

También te puede interesar: Miss Universo 2025: Miss Jamaica, Gabrielle Henry, sufre una caída y es retirada en camilla

Embed - on Instagram: " Vielen Dank @berlinale für diese unglaubliche Zeit. @europeanfilmpromotion thank you so much for this honor, for having given me the opportunity to meet these incredibly talented and warm artists with whom I shared this experience with that I now call friends. This recognition simbolizes a reinforcement for growth. These past few days have been… at-a-loss-for-words amazing. Aaand I’m getting emotional now, so Segueing to this…..; A huge and shiny Merci to the @chanelofficial team for so gracefully finding the connection between the outfit and the personality and making me feel like a summer ocean breeze. " View this post on Instagram

Tara Testa y Chris Evans: Los nombres que dominan el eco en redes

En medio del ruido digital, apareció el nombre de Tara Testa, amiga cercana del actor. Fotografías antiguas de ambos en reuniones sociales volvieron a circular, alimentando teorías sobre una posible relación más allá de la amistad. Aun así, no existe evidencia que respalde estas versiones y ninguna de las personas implicadas ha ofrecido declaraciones.

Medios aclaran que son simples rumores

Aunque algunos portales internacionales han retomado la conversación, coinciden en que la información difundida hasta ahora proviene de usuarios y no de investigaciones periodísticas. Tampoco la agencia de Evans ni los representantes de Baptista han reaccionado públicamente.

Por ahora, la historia se mantiene en terreno especulativo. Mientras la pareja opta por el silencio, las redes continúan amplificando teorías sin fundamentos concretos.