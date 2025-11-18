Disney lanza el primer tráiler del live-action de "Moana" y adelanta cómo se verá su protagonista

Disney publicó el primer tráiler del live-action de Moana , una de las producciones más esperadas del estudio. El avance ofrece una mirada distinta a la protagonista, con escenarios reales, tonos más cálidos y una puesta visual que busca acercarse a las raíces culturales del Pacífico.

El adelanto retoma momentos claves de la película animada de 2016, pero también insinúa nuevas escenas que amplían el trasfondo del viaje de Moana y su rol como futura líder de su comunidad.

Disney confirma la fecha de estreno de Moana

El live action de Moana tiene programado su estreno para el 10 de julio de 2026, según Disney. La cinta se distribuirá por Walt Disney Studios Motion Pictures y se proyectará en formatos premium como IMAX.

También te puede interesar: Zootopia 2 llega el 27 de noviembre con una nueva canción original de Shakira

image Live Action Moana Disney / Youtube

Live-action de Moana: Un vistazo más auténtico a la cultura del Pacífico

En el tráiler se aprecian playas, arrecifes y montañas que dan vida al entorno natural que rodea a la protagonista. La producción apuesta por una ambientación más realista, marcando una diferencia con los colores vibrantes de la versión animada, aunque sin perder su espíritu aventurero.

La relación de Moana con el océano vuelve a ser un elemento central, esta vez mostrada con un tono más sobrio y cinematográfico.

¿Quiénes darán vida a los personajes de Moana?

El elenco del live-action de Moana combina figuras reconocidas con nuevos talentos que buscan aportar autenticidad a la historia. Dwayne Johnson regresa en el papel de Maui, el carismático semidiós del viento y del mar, un anuncio bien recibido por los seguidores debido al impacto que tuvo su interpretación en la versión animada.

La protagonista en esta ocasión será Catherine Laga‘aia, actriz australiana de ascendencia samoana, elegida para interpretar a Moana por su conexión cultural con el personaje y la frescura que aporta al rol.

Auli’i Cravalho, quien dio voz a Moana en 2016, no retomará el papel en esta adaptación, pero sí forma parte del equipo como productora ejecutiva, garantizando que la película mantenga el respeto por las tradiciones y culturas del Pacífico.

Tráiler Oficial Live-Action de Moana