Stranger Things llega a su temporada final: Netflix promete impactar a los fans

Tras más de una década marcada por misterio, nostalgia ochentera y fenómenos paranormales, la exitosa serie de Netflix “ Stranger Things ” se encamina a su capítulo más ambicioso.

Los hermanos Duffer han mantenido bajo llave la mayor parte de la trama, pero adelantan que esta temporada llevará a los personajes al límite. Hawkins enfrentará las consecuencias directas del quiebre entre dimensiones, mientras el reparto original, encabezado por Millie Bobby Brown (Once), Finn Wolfhard (Mike) y David Harbour (Jim), retoma sus roles para el cierre de una historia que marcó a toda una generación.

Strager Things: Fechas de estreno

La quinta y última temporada de "Stranger Things" se estrenará en Netflix de forma escalonada, comenzando el 26 de noviembre de 2025.

Las fechas de lanzamiento de los episodios son las siguientes:

Volumen 1 (Episodios 1-4): 26 de noviembre de 2025.

Volumen 2 (Episodios 5-7): 25 de diciembre de 2025.

Episodio Final (Episodio 8): 31 de diciembre de 2025.

Stranger Things, el fenómeno global de Netflix

Netflix asegura que el estreno llegará acompañado de una fuerte campaña global y de nuevos materiales promocionales que ya comienzan a circular y a encender las teorías entre los fans. Lo que sí está claro es que la producción apostará por un tono más oscuro y un ritmo narrativo que conectará directamente con los sucesos del final de la temporada anterior.

El regreso de “Stranger Things” no solo promete resolver los cabos sueltos, sino también ofrecer un final a la altura de uno de los fenómenos televisivos más grandes de los últimos años.

Tráiler Oficial de Stranger Things 5