Nuevo documental de Netflix 'Selena y los Dinos: A Family's Legacy' estrenará el 17 de noviembre

Selena Quintanilla será la protagonista del nuevo lanzamiento de Netflix, que llegará el próximo 17 de noviembre con uno de los documentales más esperados por los seguidores de la música latina: “Selena y los Dinos: A Family’s Legacy”.

Esta producción reconstruye los orígenes de la cantante a partir de material exclusivo y testimonios directos de su familia, quienes fueron parte esencial de su trayectoria artística.

Lejos de centrarse únicamente en la fama y los éxitos musicales, el documental profundiza en la historia familiar que dio vida a Selena y Los Dinos. A través de videos caseros, fotografías inéditas y relatos personales, la cinta revela cómo la unión, disciplina y pasión musical de los Quintanilla forjaron la carrera de la artista desde su infancia.

Reconocidos actores y familiares de Selena dentro de reparto

La película incluye la participación de Suzette Quintanilla y A.B. Quintanilla, hermanos de la cantante y productores ejecutivos del proyecto, quienes aportan una visión cercana y emocional sobre el crecimiento de la agrupación.

Los éxitos de Selena Quintanilla retumbaron en la voz de sus fanáticos, que celebraron la estrella que la reina del 'tex-mex' ganó en el paseo de la fama de Hollywood. Foto/EFE

Selena Quintanilla: Un legado contado desde adentro

Más que un repaso biográfico, “A Family’s Legacy” explora la dimensión humana de Selena: la hija, la hermana, la joven artista que transformó la música tejana y se convirtió en un símbolo para la comunidad latina.

El documental profundiza también en el impacto cultural de su figura, destacando cómo su autenticidad y talento continúan inspirando a nuevas generaciones, tres décadas después de su partida.

Tráiler Oficial de Selena y los Dinos: A Family’s Legacy