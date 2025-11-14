Sean 'Puff Daddy' Combs: aumentan sus días en prisión por mala conducta

Sean Combs mejor conocido como " Puff Daddy " abarcó nuevamente múltiples titulares tras darse a conocer presuntamente la violaciones de múltiples reglas dentro del Centro de Detención Metropolitana de Brooklyn, Nueva York donde se encuentra recluido. El rapero estadounidense cumple una condena de 50 meses en prisión tras ser declarado culpable de dos cargos de transporte con fines de prostitución, tráfico sexual y conspiración para asociación ilícita.

Según un reporte exclusivo de Page Six, el artista de 56 años no saldrá de la cárcel en la fecha inicialmente prevista. Aunque aún no se conocen los motivos del cambio de fecha, esta noticia causó revuelo entre el público, aunque el representante de Combs y la Oficina de Prisiones Federales no han emitido ningún tipo comunicado aún.

Puff Daddy en problemas

La semana pasada, TMZ informó que el reconocido rapero estadounidense Puff Daddy estaba en “problemas con los funcionarios de la prisión” por consumir “alcohol casero” hecho de azúcar fermentada, refresco Fanta y manzanas.

El Instituto Correccional Federal de Fort Dix, en Nueva Jersey, confirmó que Combs deberá permanecer más tiempo tras las rejas. Su liberación estaba programada para el 8 de mayo de 2028, pero ahora se ha pospuesto hasta el 4 de junio de 2028.

También te puede interesar: Rubén Blades y Roberto Delgado ganan Latin Grammy 2025 por "Fotografías"

"Hoy es uno de los mejores días de mi vida", dijo Puff Daddy

Puff Daddy: Otras de las acusaciones atribuidas

Otras de las acusaciones atribuidas a Combs fue la de realizar llamadas telefónicas a terceros, algo prohibido por el manual de admisión y orientación del centro penitenciario. El portavoz de Combs declaró a Page Six la semana pasada que el ganador del Grammy se encontraba “en su primera semana en la FCI Fort Dix y centrado en adaptarse, trabajar en sí mismo y mejorar cada día”.

El representante continuó: “Como ocurre con cualquier persona de alto perfil en un nuevo entorno, habrá muchos rumores e historias exageradas durante su estancia allí, la mayoría de ellas falsas. Pedimos que se le conceda el beneficio de la duda y se respete su privacidad para que pueda centrarse en su desarrollo personal”.

Además de la pena de prisión, el rapero fue obligado a pagar una multa judicial de 500.000 dólares y a participar en programas de salud mental y tratamiento por abuso de sustancias.