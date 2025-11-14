Premio Entretenimiento -  14 de noviembre de 2025 - 07:49

Ruben Blades y Roberto Delgado ganan Latin Grammy 2025 por "Fotografías"

Ruben Blades y Roberto Delgado & Orquesta ganan el Latin Grammy 2025 a Mejor Álbum de Salsa por “Fotografías”.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La salsa panameña volvió a brillar en el escenario internacional. El Latin Grammy 2025 a Mejor Álbum de Salsa fue otorgado a “Fotografías”, la más reciente producción de Ruben Blades junto a Roberto Delgado & Orquesta, reafirmando una vez más el peso del talento panameño en la industria musical latinoamericana.

Durante la ceremonia, celebrada este jueves, el maestro Roberto Delgado tomó la palabra para dedicar el galardón a su gente y a las raíces que han marcado su trayectoria artística.

"Quiero dedicarlo a mi familia, a mi provincia Chiriquí, Panamá, que son la fuente de inspiración para nuestra música. ¡Que viva la salsa, y que viva Latinoamérica!", expresó emocionado al recibir el premio.

El reconocimiento consolida la sólida alianza musical entre Blades y Delgado, una colaboración que en los últimos años ha cosechado múltiples galardones y ha proyectado la salsa panameña hacia nuevos escenarios.

Con “Fotografías”, ambos artistas vuelven a demostrar la capacidad del país para producir obras de alto nivel, capaces de competir y destacar entre las mejores propuestas del continente.

Este triunfo representa no solo un logro para los artistas, sino también un motivo de orgullo para Panamá, que ve nuevamente a dos de sus máximos exponentes dejar huella en uno de los premios más prestigiosos de la música latina.

