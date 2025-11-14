Ariana Grande vive momento tenso con fanático en el estreno de "Wicked: Por Siempre"

La reconocida artista pop Ariana Grande vivió un inesperado susto durante lo que prometía ser una noche festiva para el elenco de Wicked: Por Siempre en Singapur . Mientras la artista avanzaba por la alfombra amarilla, un hombre burló la seguridad del evento y corrió directamente hacia ella, logrando rodearla con un brazo antes de que el personal reaccionara.

La escena, tan inesperada como incómoda, generó una reacción inmediata por parte de Cynthia Erivo , coprotagonista de la cinta. En un acto reflejo, se interpuso entre Grande y el intruso, lo empujó y creó el espacio suficiente para que los agentes de seguridad pudieran intervenir y retirar al individuo del área.

El responsable fue identificado como Johnson Wen, un creador de contenido conocido por irrumpir en eventos públicos. Su acción no solo interrumpió el estreno, sino que también derivó en cargos en su contra por alterar el orden en un acto oficial.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/_filmcrave/status/1988961781923061982?s=20&partner=&hide_thread=false Cynthia Erivo protected Ariana Grande from a crazy person who jumped the barricade during the ‘WICKED: FOR GOOD’ premiere in Singapore. pic.twitter.com/W3lYuhVKhk — Film Crave (@_filmcrave) November 13, 2025

Ariana Grande sorprende con profesionalismo tras el susto

Pese al mal rato, Ariana Grande logró recomponerse y continuar con sus compromisos frente a la prensa, demostrando profesionalismo y calma en una noche que, sin duda, nadie esperaba que tomara ese giro.

El estreno finalmente siguió adelante, aunque el incidente dejó claro que incluso en los eventos más controlados, las celebridades no están exentas de riesgos inesperados.