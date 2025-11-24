Panamá Nacionales -  24 de noviembre de 2025 - 16:40

Ministerio Público decomisa 632 paquetes de presunta droga en la Bahía de Panamá

El Ministerio Público decomisó 632 paquetes de presunta sustancia ilícita dentro de un contenedor en la Bahía de Panamá.

Ana Canto
Por Ana Canto

Durante un allanamiento y registro a un buque en la Bahía de Panamá, la Fiscalía de Drogas del Ministerio Público, en conjunto con los estamentos de seguridad, decomisó 632 paquetes de presunta sustancia ilícita dentro de un contenedor.

