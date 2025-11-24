Durante un allanamiento y registro a un buque en la Bahía de Panamá, la Fiscalía de Drogas del Ministerio Público, en conjunto con los estamentos de seguridad, decomisó 632 paquetes de presunta sustancia ilícita dentro de un contenedor.
Panamá Nacionales - 24 de noviembre de 2025 - 16:40
Ministerio Público decomisa 632 paquetes de presunta droga en la Bahía de Panamá
