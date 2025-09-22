Veraguas Nacionales -  22 de septiembre de 2025 - 07:30

Bus de la ruta Santiago-David se vuelca en Las Vueltas; varios heridos

Un bus de la ruta Santiago-David sufrió un accidente en el sector de Las Vueltas y terminó volcado. Varias personas resultaron heridas.

Bus de la ruta Santiago-David se vuelca en Las Vueltas

Bus de la ruta Santiago-David se vuelca en Las Vueltas

TReporta
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Un bus de la ruta Santiago-David se accidentó este domingo en el sector de Las Vueltas, donde terminó volcado a un costado de la vía. De acuerdo con los reportes preliminares, varias personas resultaron heridas y fueron trasladadas a diferentes centros médicos para recibir atención especializada.

Personas que viajaban en el bus fueron trasladadas a centros médicos

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1970093335579668937&partner=&hide_thread=false

Las autoridades de tránsito investigan las causas del accidente, mientras que unidades de emergencia y paramédicos trabajaron en el lugar para evacuar a los pasajeros afectados.

El hecho generó congestionamiento vehicular en la zona y preocupación entre los residentes y conductores que transitaban por el área.

En esta nota:
Seguir leyendo

UTP rechaza recorte en su presupuesto para la próxima vigencia

Aseguradoras piden veto a ley que da 25% de descuento en seguros de autos

ATTT: licencia de conducir digital en Panamá estará disponible en octubre, ¿cuánto costará?

Recomendadas

Más Noticias