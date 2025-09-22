Bus de la ruta Santiago-David se vuelca en Las Vueltas; varios heridos

Bus de la ruta Santiago-David se vuelca en Las Vueltas

Un bus de la ruta Santiago-David se accidentó este domingo en el sector de Las Vueltas, donde terminó volcado a un costado de la vía. De acuerdo con los reportes preliminares, varias personas resultaron heridas y fueron trasladadas a diferentes centros médicos para recibir atención especializada.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Personas que viajaban en el bus fueron trasladadas a centros médicos

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1970093335579668937&partner=&hide_thread=false Un bus de la ruta Santiago-David sufrió un accidente y terminó volcado en el sector de Las Vueltas, varias personas resultaron heridas y fueron trasladas a centros médicos. pic.twitter.com/blt03u1puO — Telemetro Reporta (@TReporta) September 22, 2025

Las autoridades de tránsito investigan las causas del accidente, mientras que unidades de emergencia y paramédicos trabajaron en el lugar para evacuar a los pasajeros afectados.

El hecho generó congestionamiento vehicular en la zona y preocupación entre los residentes y conductores que transitaban por el área.