Bus de la ruta Santiago-David se vuelca en Las Vueltas; varios heridos

Un bus de la ruta Santiago-David se accidentó este domingo en el sector de Las Vueltas, donde terminó volcado a un costado de la vía. De acuerdo con los reportes preliminares, varias personas resultaron heridas y fueron trasladadas a diferentes centros médicos para recibir atención especializada.
Personas que viajaban en el bus fueron trasladadas a centros médicos
Las autoridades de tránsito investigan las causas del accidente, mientras que unidades de emergencia y paramédicos trabajaron en el lugar para evacuar a los pasajeros afectados.
El hecho generó congestionamiento vehicular en la zona y preocupación entre los residentes y conductores que transitaban por el área.