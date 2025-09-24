Presidente del PARLATINO recibe distinción en Colombia 2025

El presidente del Parlamento Latinoamericano y Caribeño ( PARLATINO ) , diputado Rolando González Patricio, recibió la mención de honor “Gran Caballero Juan José Nieto Gil”, otorgada por el Congreso de la República de Colombia, durante la IV Edición del Foro Internacional de Parlamentarios: África, Europa, América Latina y el Caribe, celebrado en Barranquilla.

El evento reunió a congresistas, líderes políticos y representantes de organismos multilaterales con el objetivo de fortalecer la cooperación parlamentaria intercontinental, visibilizar la inclusión étnico-racial y reconocer el papel de las comunidades afrodescendientes en la consolidación de democracias más diversas y participativas. También promovió iniciativas conjuntas en desarrollo sostenible, integración regional, paz y derechos humanos.

Presidente del PARLATINO, recibió en Colombia la mención “Gran Caballero Juan José Nieto Gil”

image

La distinción otorgada a González Patricio destacó su liderazgo al frente del PARLATINO, así como su compromiso en la defensa de los derechos y la participación política, social y cultural de las comunidades afrodescendientes. La entrega estuvo a cargo de la Mesa Directiva de la Comisión Legal Afrocolombiana, representada por Gersel Pérez, Karen Juliana López y Jorge Luis Utria.

Durante su intervención en el foro, González Patricio hizo un llamado firme contra la exclusión histórica de los pueblos afrodescendientes y subrayó la urgencia de combatir la cultura del racismo:

“Todo lo que hagamos contra el racismo por el reconocimiento pleno de los derechos y la dignidad de todas y todos, incluidos los afrodescendientes, será siempre poco y será, por supuesto, una gran contribución a la construcción de nuestras democracias”. “Todo lo que hagamos contra el racismo por el reconocimiento pleno de los derechos y la dignidad de todas y todos, incluidos los afrodescendientes, será siempre poco y será, por supuesto, una gran contribución a la construcción de nuestras democracias”.

En el panel sobre diplomacia parlamentaria y cooperación intercontinental, el presidente del PARLATINO destacó la diplomacia parlamentaria como una extensión ética de la política exterior, capaz de construir consensos y enfrentar desafíos globales a través de un multilateralismo auténtico.