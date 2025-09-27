Panamá Nacionales -  27 de septiembre de 2025 - 15:02

MiAmbiente amplía Refugio de Vida Silvestre Saboga para proteger fauna marina y terrestre

MiAmbiente explica que el Refugio de Vida Silvestre Saboga en Panamá contará con 81.884 km² marinos y 1.097 km² terrestres, protegiendo hasta especies endémicas

MiAmbiente

MiAmbiente

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Ministerio de Ambiente de Panamá (MiAmbiente) anunció la modificación de la Resolución DM-0361-2024, creando y ampliando el Refugio de Vida Silvestre Saboga, con el objetivo de proteger la fauna marina y terrestre, fomentar la participación comunitaria en proyectos de conservación, impulsar el ecoturismo y promover el desarrollo sostenible en la isla y sus alrededores.

La Resolución DM-0387-2025, emitida el 22 de septiembre de 2025, corrige el artículo 3 de la resolución anterior, estableciendo que el refugio tendrá una superficie marina de 81.884 kilómetros cuadrados y un área terrestre insular de 1.097 kilómetros cuadrados.

Mi Ambiente modifica y amplia Refugio de Vida Silvestre Saboga

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1972015634931466418?t=nnRzcyYVZ_ssZXrC5Geo2Q&s=19&partner=&hide_thread=false

El refugio incluye las islas Pacheca-Pachequilla, Bartolomé, Chitré y los islotes aledaños, ubicados en el corregimiento de Saboga, distrito de Balboa, dentro del Golfo de Panamá en el Archipiélago de Las Perlas.

Este espacio protegido alberga una diversidad de especies marinas, algunas aún por descubrir y estudiar. Entre ellas destacan cuatro especies de tortugas marinas que utilizan la zona para reproducirse: la tortuga carey, la tortuga verde, la tortuga laúd o baula y la tortuga lora o golfina.

Nuevos espacios de vida silvestre

Además, el refugio es hábitat de crianza de tiburones martillo y ballenas jorobadas, y busca proteger especies terrestres como la boa sabogana, endémica de la zona.

El Refugio de Vida Silvestre Saboga representa un paso clave para la conservación de la biodiversidad en Panamá, fortaleciendo la protección de ecosistemas marinos y terrestres en el Archipiélago de Las Perlas.

En esta nota:
Seguir leyendo

MiAmbiente liberan a cría de ocelote rescatada en Parque Soberanía

Jornada de limpieza de playa reúne a voluntarios, empresas y MiAmbiente en Panamá

MiAmbiente detecta tala ilegal en el Parque Nacional Chagres

Recomendadas

Más Noticias