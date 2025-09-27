MiAmbiente amplía Refugio de Vida Silvestre Saboga para proteger fauna marina y terrestre

El Ministerio de Ambiente de Panamá (MiAmbiente) anunció la modificación de la Resolución DM-0361-2024, creando y ampliando el Refugio de Vida Silvestre Saboga, con el objetivo de proteger la fauna marina y terrestre, fomentar la participación comunitaria en proyectos de conservación, impulsar el ecoturismo y promover el desarrollo sostenible en la isla y sus alrededores.

La Resolución DM-0387-2025, emitida el 22 de septiembre de 2025, corrige el artículo 3 de la resolución anterior, estableciendo que el refugio tendrá una superficie marina de 81.884 kilómetros cuadrados y un área terrestre insular de 1.097 kilómetros cuadrados.

Mi Ambiente modifica y amplia Refugio de Vida Silvestre Saboga

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1972015634931466418?t=nnRzcyYVZ_ssZXrC5Geo2Q&s=19&partner=&hide_thread=false El Ministerio de Ambiente (@MiAmbientePma) anunció una modificación de la Resolución DM-0361-2024 del 19 de septiembre de 2024, que crea el Refugio de Vida Silvestre Saboga, el cual promueve la protección de la vida silvestre y fomenta la participación de la comunidad en… pic.twitter.com/uJTl7fNkWd — Telemetro Reporta (@TReporta) September 27, 2025

El refugio incluye las islas Pacheca-Pachequilla, Bartolomé, Chitré y los islotes aledaños, ubicados en el corregimiento de Saboga, distrito de Balboa, dentro del Golfo de Panamá en el Archipiélago de Las Perlas.

Este espacio protegido alberga una diversidad de especies marinas, algunas aún por descubrir y estudiar. Entre ellas destacan cuatro especies de tortugas marinas que utilizan la zona para reproducirse: la tortuga carey, la tortuga verde, la tortuga laúd o baula y la tortuga lora o golfina.

Nuevos espacios de vida silvestre

Además, el refugio es hábitat de crianza de tiburones martillo y ballenas jorobadas, y busca proteger especies terrestres como la boa sabogana, endémica de la zona.

El Refugio de Vida Silvestre Saboga representa un paso clave para la conservación de la biodiversidad en Panamá, fortaleciendo la protección de ecosistemas marinos y terrestres en el Archipiélago de Las Perlas.