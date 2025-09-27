Panamá Nacionales -  27 de septiembre de 2025 - 15:18

MiBus advierte: Congestionamiento vehicular en Panamá Norte, afecta recorridos de metrobuses

Los trabajos en la vía de El Palmar, Panamá Norte, generan tráfico hacia la ciudad y retrasos en los tiempos de recorrido de los metrobuses, informó MiBus.

MiBus advierte: Congestionamiento vehicular en Panamá Norte

MiBus advierte: Congestionamiento vehicular en Panamá Norte

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La empresa de transporte masivo MiBus informó que, debido a los trabajos que se realizan en la zona de El Palmar, en Panamá Norte, con dirección al centro de la ciudad, se registra un congestionamiento vehicular que está afectando los tiempos de recorrido de los metrobuses.

La entidad recomendó a los usuarios tomar previsiones en sus traslados, ya que los retrasos pueden extenderse durante las horas de mayor tráfico.

MiBus, advierte afectaciones por trabajos en El Palmar

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1972028773731389691?t=vTxOxFY5G758FNNLlTfUIQ&s=19&partner=&hide_thread=false

Estos trabajos forman parte de las obras viales en ejecución en Panamá Norte, que buscan mejorar la movilidad, aunque de manera temporal generan afectaciones en la circulación de vehículos particulares y transporte público.

MiBus señaló que mantendrá monitoreo en tiempo real de la situación para informar a los pasajeros sobre el estado de los recorridos y recordó que se puede dar seguimiento a través de sus canales oficiales de comunicación.

En esta nota:
Seguir leyendo

¿Buscas trabajo? MiBus publica vacantes en la feria virtual de Konzerta

MiBus realiza acto público para adquisición de hasta 60 nuevos buses medianos

MiBus mantendrá tarifa de 25 centavos en 2026, pero advierte que debe ser ajustado

Recomendadas

Más Noticias