MiBus advierte: Congestionamiento vehicular en Panamá Norte, afecta recorridos de metrobuses

La empresa de transporte masivo MiBus informó que, debido a los trabajos que se realizan en la zona de El Palmar, en Panamá Norte, con dirección al centro de la ciudad, se registra un congestionamiento vehicular que está afectando los tiempos de recorrido de los metrobuses.

La entidad recomendó a los usuarios tomar previsiones en sus traslados, ya que los retrasos pueden extenderse durante las horas de mayor tráfico.

MiBus, advierte afectaciones por trabajos en El Palmar

Debido a los trabajos que se realizan en la zona de El Palmar, en dirección al centro de la ciudad, en este momento se está generando congestionamiento vehicular que afecta los tiempos de recorrido de los metrobuses, indicó @OficialMiBus. pic.twitter.com/HQRgU4qPo1 — Telemetro Reporta (@TReporta) September 27, 2025

Estos trabajos forman parte de las obras viales en ejecución en Panamá Norte, que buscan mejorar la movilidad, aunque de manera temporal generan afectaciones en la circulación de vehículos particulares y transporte público.

MiBus señaló que mantendrá monitoreo en tiempo real de la situación para informar a los pasajeros sobre el estado de los recorridos y recordó que se puede dar seguimiento a través de sus canales oficiales de comunicación.